Una bella giornata di festa e inclusione, il 15 novembre scorso, all’Arcobaleno di Spello, che da oltre trent’anni accoglie persone disabili. Negli spazi dell’associazione, si sono ritrovati utenti e familiari, operatori e volontari, alunni delle scuole della città e tanti cittadini per un incontro aperto a tutti sui temi della disabilità e sulle numerose attività svolte dell’Arcobaleno, considerata un punto di riferimento sul territorio. Numerose le autorità presenti: Moreno Landrini e Rosanna Zaroli, sindaco e assessore al sociale di Spello, insieme agli assessori Enzo Napoleoni e David Pieroni; Valter Stoppini e Annalisa Rossi, primo cittadino e presidente del Consiglio comunale di Assisi; Gloria Fratini, vicepresidente della BCC di Spello e Velino che sostiene da anni l’Arcobaleno; Maria Genovesi in rappresentanza dell’istituto comprensivo “G. Ferraris” di Spello. L’evento, inserito nel programma della 65esima edizione dell’Oro di Spello – Festa dell’Olivo e Sagra della Bruschetta, ha attirato anche molti turisti incuriositi dai laboratori ricreativi proposti nell’arco della mattinata e dalla musica della tradizione umbra proposta dal gruppp folkloristico “Pane e Olio”.

Il presidente Giulio Proietti Bocchini ha ringraziato tutti i presenti e i sostenitori e illustrato storia e attività dell’Arcobaleno, definendo la realtà un “ponte per includere far stare bene le persone, soprattutto i più fragili, che va avanti dal 1992 grazie alla generosità di tante persone, dei cittadini di Spello e di realtà del comprensorio”. Ha inoltre evidenziato come siano “sempre più i bisogni e le persone che si rivolgono alla struttura, per cui sarebbe auspicabile un sostegno più ampio”.

L’Amministrazione comunale di Spello ha parlato di “eccellenza del territorio. integrata nel tessuto sociale e nella comunità, che va sostenuta perché svolge un servizio importante per tante persone e famiglie”. La vicepresidente della BCC di Spello e Velino ha definito l’Arcobaleno “una realtà che realizza il bene comune, che sosteniamo convintamente”.

L’Associazione Arcobaleno O.D.V. Spello è nata per dare una risposta concreta ai bisogni di tante famiglie che si trovano ad affrontare la disabilità, attraverso spazi e strumenti utili a migliorare la qualità della vita delle persone interessate. Dal 1992 accoglie giovani e adulti di Spello e dei Comuni della Zona sociale n. 8, offrendo momenti educativi, ricreativi e laboratoriali, con operatori qualificati e volontari, al fine di migliorare le condizioni fisiche e psichiche degli utenti, favorendo

la loro integrazione nella società.