Lo scorso martedì sera, a seguito di chiamata al Numero Unico di Emergenza, gli agenti della Polizia di Stato di Assisi sono intervenuti presso un parcheggio della città su richiesta di una 35enne, successivamente tratta in arresto per il reato di resistenza a Pubblico Ufficiale.

Nello specifico, la donna, apparsa fin da subito in stato alterazione dovuto all’abuso di sostanze alcoliche, avrebbe rifiutato di sottoporsi agli accertamenti degli agenti del Commissariato di P.S. di Assisi, inveendo contro gli stessi con frasi oltraggiose e minacciandoli con una bottiglia.

Nonostante i ripetuti tentativi dei poliziotti di riportarla alla calma, la 35enne avrebbe proseguito con la propria condotta oppositiva, arrivando persino a percuotere gli operatori che, a quel punto, hanno fatto ricorso agli strumenti in dotazione per contenerla in condizioni di sicurezza.

Considerato lo stato psicofisico della donna, gli agenti hanno richiesto l’intervento del personale del 118 che, in seguito, l’ha trasportata presso l’ospedale Santa Maria della Misericordia per le valutazioni del caso.

Anche durante il trasporto in ambulanza, la donna ha continuato a tenere un atteggiamento ostile, motivo per il quale, una volta dimessa, è stata tratta in arresto per i reati sopra ascritti e, su disposizione del Pubblico Ministero, trattenuta presso le camere di sicurezza della Questura di Perugia, in attesa della direttissima.