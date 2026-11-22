Una Sala Tripepi gremita e vibrante di emozione ha fatto da cornice, il 20 novembre, all’annuale cerimonia di premiazione delle eccellenze dell’ITT “Allievi Sangallo”. Un appuntamento ormai irrinunciabile per l’istituto, nato non solo per tributare il giusto onore ai migliori studenti dell’anno scolastico 2025/2026, ma soprattutto per accendere una scintilla in ogni studente, dimostrando che lo studio quotidiano, la costanza e la passione ripagano sempre.

Ad aprire la giornata sono stati gli interventi della Dirigente scolastica, Prof.ssa Cinzia Fabrizi e della Vice Preside Prof.ssa Laura Ridolfi, organizzatrice dell’evento. Con parole cariche di orgoglio, entrambe hanno rimarcato il valore umano e formativo dei traguardi raggiunti dai ragazzi, sottolineando come la sinergia virtuosa tra scuola, famiglie e tessuto produttivo del territorio sia il vero motore capace di trasformare il potenziale dei giovani in successi concreti.

Il momento più atteso ha visto i veri protagonisti della giornata – gli studenti – salire sul palco tra gli applausi di docenti, familiari e rappresentanti di aziende, associazioni e fondazioni. Dietro ogni pergamena e ogni borsa di studio consegnata ci sono mesi di impegno silenzioso, sacrifici, pomeriggi sui libri e la voglia di mettersi in gioco anche nelle attività extracurriculari. Un’energia contagiosa che i ragazzi stessi hanno condiviso con la platea attraverso brevi e sentite testimonianze sui loro nuovi percorsi accademici e professionali, in un dialogo toccante con chi ha istituito i premi per onorare la memoria di persone care trasformando dei momenti di dolore e perdita in voglia di sostenere la costruzione del futuro tramite aiuti concreti a giovani talentuosi. La prima Borsa di studio assegnata è stata quella intitolata ad “Alessandra Rotini”, finanziata dall’azienda umbra AFEA (specializzata in soluzioni software per il settore sanitario) per ricordare la collega prematuramente scomparsa. Premiati per aver coniugato brillantezza e dedizione: Luciano Favino (5CIA), Daniele Giunta (5CIA), Lorenzo Marrocolo (5CIA) e Greta Viali (5DIA). Tutti e quattro gli studenti premiati stanno proseguendo gli studi in ambito informatico e matematico. La Borsa di studio “Associazione Damiano per l’Ematologia”, sostenuta anche dalla fondazione Carit per promuovere la ricerca scientifica nelle biotecnologie e nelle scienze biologiche, è andata a Dushan Pannaccio (5AET), pronto a portare la sua determinazione nel percorso universitario in Biotecnologie intrapreso presso L’Università della Tuscia; Dushan si è brillantemente diplomato in Elettrotecnica, ma ha deciso di proseguire gli studi in ambito biotecnologico e, durante il suo intervento, ha messo in evidenza come, al di là dell’indirizzo di studi frequentato, l’ITT lo abbia preparato ad affrontare qualsiasi tipo di studio. Il premio relativo alla “Borsa Anna Maria Moretti- Lorenzo Angelelli” per lo studente più meritevole del corso di studi di Meccanica, Elettronica, Elettrotecnica, Automazione, Costruzione del mezzo è stata erogata in favore di Fabio Patrizi (5AET), iscritto quest’anno alla facoltà di Ingegneria dell’Energia Elettrica. La Borsa “Marcello Durante” destinata agli studenti usciti all’Esame di Stato con la votazione di 100 e lode è stata assegnata a Antonio Costanzi (5ATEC), Lorenzo Colocci (5AET), Mattia Cascioli (5ABS), Leonardo Fioriti (5ABS), Ilary Beatrice Gegea (5ACM), Matteo Venturi (5ACM), Ilaria Vincenzoni (5ACM), Michele Fidenza (5ACS). Molti di questi studenti stanno proseguendo con un percorso di studio in ambito scientifico, in facoltà come Chimica, Medicina e Ingegneria, ma colpisce la testimonianza di Leonardo Fioriti che sta studiando Relazioni Internazionali e che durante il suo intervento sottolinea come alla sua scelta abbiano contribuito le competenze trasversali acquisite a scuola anche attraverso gli Stage all’estero. Destinataria della borsa di studio “Ida Zanuzzi”, istituita dalla famiglia della Vice Preside Prof.ssa Laura Ridolfi in memoria della madre, è stata Sara Casadidio (5BCM), studentessa che, oltre ad essersi diplomata con la votazione di 100 e Lode, si è distinta per l’entusiasmo e la costanza nelle attività di internazionalizzazione e in un numero significativo di progetti extracurriculari offerti dalla scuola che, come dichiarato da lei stessa, l’hanno arricchita notevolmente anche dal punto di vista umano e relazionale. La Borsa “Tiziano Conti” arrivata alla XVI edizione è stata assegnata allo studente più meritevole del corso di Chimica e materiali, Aurora Bartolini (5BCM), studentessa che si è distinta anche per una partecipazione attiva e a 360° alle attività proposte dalla scuola. PInfine la “Borsa Enea Armeni” dedicata agli studenti con la media più alta al termine del biennio è andata allo studente Lorenzo Uffreduzzi dell’ex 2BEE, che attualmente sta frequentando il terzo anno dell’indirizzo di Automazione.









Luogo: SCUOLA, VIALE CESARE BATTISTI, 131, TERNI, TERNI, UMBRIA