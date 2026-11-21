Tutto pronto per il tradizionale Gran Gala AVIS – Concerto di Santa Cecilia, tenuto dalla Banda Città di Spoleto, domenica 22 novembre alle ore 17.00 presso il Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti di Spoleto. Saranno i giovani musicisti della Spoleto Young Band ad iniziare nel Foyer del Teatro Gian Carlo Menotti.

Dopo i saluti istituzionali portati dal presidente dell’AVIS Roberto Bastianelli, verranno consegnate le benemerenze a quegli avisini meritevoli che hanno superato le cinquanta donazioni di sangue. Saranno le massime autorità cittadine e non, Sindaco in testa, a fissare le spille d’oro di vario ordine e grado al bavero degli “eroici” donatori che, per cinquanta volte e più, hanno allungato il braccio per donare una parte della propria vita a favore dei bisognosi.

I premiati con la spilla d’oro per aver raggiunto le 50 donazioni saranno 26, tra cui 5 donne, mentre, con 75 donazioni, riceveranno la spilla d’oro con rubino 14 premiati di cui 5 sono donne. Dulcis in fundo, un solo avisino, con ben 100 donazioni, riceverà la spilla d’oro con smeraldo. Tra il primo e secondo tempo del concerto verrà assegnato il Premio AVIStar, un pregevole riconoscimento riservato a chi, nel corso degli anni, si è distinto esaltando i valori umani e solidaristici legati alla donazione del sangue ed ha aiutato in maniera significativa la prestigiosa Associazione.

Ancora una volta sarà appunto la Banda Città di Spoleto ad allietare il pomeriggio, con brani musicali conosciutissimi; il repertorio della prima parte del concerto si aprirà con la marcia dedicata al 2° Reggimento Granatieri di Sardegna, che festeggia i 30 anni della sua presenza in città. Si proseguirà con un percorso musicale sulla presenza di San Francesco a Spoleto per commemorare l’ottavo centenario della morte del Santo.

Nella seconda parte del concerto sarà protagonista la musica leggera e ci sarà l’esibizione del cantante Valerio Marino.

I bravissimi maestri saranno guidati dal direttore spoletino M° Lorenzo Rosati.

Il presidente della Banda musicale Città di Spoleto Matteo Filippi sottolinea che questo appuntamento rappresenta un importante sodalizio con l’AVIS, in cui si può restituire alla città l’operato artistico svolto durante l’anno.

L’ingresso al Teatro sarà gratuito ed aperto a tutti i cittadini, fino ad esaurimento posti.