Profondo cordoglio a Foligno e nel territorio per la scomparsa dello stimato professionista dott. Enrico Mancini.
Psicoterapeuta, esperto gruppoanalista, Mancini ha contribuito alla fondazione, nel 1983, della Cooperativa Sociale Comunità La Tenda, di cui ha ricoperto il ruolo di Presidente, Direttore Scientifico, Coordinatore, Direttore Sanitario, Responsabile del rischio clinico. Docente presso la scuola di Specializzazione ITER di Roma, autore del libro “Facciamo i conti”, (2016, Franco Angeli) testo fondamentale nella formazione per i professionisti del sociale.
Ad annunciare la morte del professionista è stata la Presidenza della Cooperativa: “Enrico coniugava profondo rigore scientifico con una spiccata sensibilità, dedicando il suo tempo a condurre professionisti nella propria formazione. Questo ha permesso al nostro gruppo di tracciare insieme a lui il sentiero delle linee di sviluppo della Cooperativa”.