Un nuovo percorso nella ricerca espressiva dell’artista

Perugia, Domus Pauperum | 12 – 20 dicembre 2026

Inaugurazione sabato 12 dicembre 2026, ore 17.00

Con Il ritorno – Dodici stati dell’anima, Monia Romanelli presenta al pubblico una nuova e significativa fase della propria ricerca artistica. La mostra, in programma dal 12 al 20 dicembre 2026 presso la Domus Pauperum di Perugia, con il patrocinio del Comune di Perugia, propone dodici opere astratte ad acquerello che segnano una profonda evoluzione nel linguaggio espressivo dell’artista.

Attiva nel panorama artistico da oltre venti anni Monia Romanelli ha costruito negli anni un percorso caratterizzato da diverse mostre personali, realizzate in Umbria e in altre sedi fuori regione, e da una produzione artistica che ha trovato nell’astratto geometrico la propria cifra distintiva. Oggi l’artista sceglie di intraprendere una direzione nuova, lasciando volutamente alle spalle geometrie, griglie e strutture razionali per dedicarsi a una ricerca più intima e profonda: quella dell’anima del colore.

Le dodici opere che compongono il ciclo rappresentano altrettanti stati interiori, emozioni e dimensioni dell’esperienza umana. Attraverso l’acquerello, Monia Romanelli sviluppa un linguaggio libero e al tempo stesso consapevole, nel quale il colore si espande, si mescola e si deposita sulla carta, generando forme, suggestioni e memorie visive.

Il colore non è più soltanto uno strumento compositivo, ma diventa protagonista assoluto e materia vivente: respiro, memoria, ferita, luce e silenzio. Le opere non intendono illustrare i sentimenti, ma dar loro corpo e presenza attraverso la trasparenza, le sovrapposizioni e le vibrazioni cromatiche dell’acquerello.

I titoli delle dodici composizioni, scelti in lingua italiana, diventano vere e proprie chiavi di accesso alla dimensione emotiva di ciascuna opera. Non semplici didascalie, ma inviti a entrare in un universo interiore nel quale ogni foglio rappresenta un momento dell’essere, un frammento di vita reso visibile attraverso il colore.

Il progetto curatoriale

Il progetto è curato da Pietro Franesi, International Art Curator, che individua in questo ciclo un passaggio importante e consapevole nella maturazione artistica di Monia Romanelli.

«Queste dodici opere formano un ciclo coerente e potente. L’artista lavora con l’acquerello in modo fluido e controllato allo stesso tempo: lascia che il colore si espanda, si mescoli e depositi memorie visive, guidando tuttavia la forma verso uno stato emotivo preciso. Ogni foglio è un momento interiore reso visibile.

Con queste opere Monia Romanelli abbandona volutamente l’astratto geometrico. Non si tratta di un rifiuto della forma, ma di una scelta consapevole e matura: lasciare alle spalle strutture e costruzioni razionali per aprire una nuova fase dedicata alla ricerca dell’anima del colore.

Un percorso che nasce anche dallo studio e dalla rielaborazione delle esperienze cromatiche dei grandi artisti umbri, da Perugino a Pinturicchio, da Benedetto Bonfigli a Bartolomeo Caporali, fino ad Alberto Burri e Gerardo Dottori. Riferimenti importanti, assimilati e reinterpretati dall’artista, che diventano parte di una nuova sensibilità visiva e alimentano la sua attuale ricerca.

È un lavoro maturo, coerente, capace di trattenere lo sguardo e accompagnare il visitatore in un’esperienza che va oltre la percezione estetica. Con questo ciclo si apre chiaramente una nuova stagione espressiva, nella quale il colore acquista una propria autonomia e diventa il luogo privilegiato dell’espressione dell’anima».

Un nuovo inizio

Il ritorno – Dodici stati dell’anima non è soltanto il titolo di una mostra, ma il segno di un passaggio artistico e personale. Un ritorno inteso non come recupero del passato, ma come riconnessione con una dimensione più autentica e profonda della propria sensibilità.

Monia Romanelli invita il pubblico a confrontarsi con dodici diverse manifestazioni dell’essere, lasciando che siano il colore, la materia e le emozioni a guidare lo sguardo.

Un’esposizione che segna l’inizio di un nuovo capitolo nella storia artistica di Monia Romanelli e che verrà presentata a New York nel mese di marzo 2027.

Luogo: Domus Pauperum, Corso Giuseppe Garibaldi, 86, PERUGIA, PERUGIA, UMBRIA