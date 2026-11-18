E’ la prima volta, nei 30 anni di storia del vertice, che un documento conclusivo viene pubblicato sotto forma di iniziativa.
Secondo il documento, la comunità imprenditoriale dell’Asia-Pacifico, guidata da quattro ambiti prioritari (apertura e inclusività, crescita guidata dall’innovazione, maggiore connettività e cooperazione reciprocamente vantaggiosa), è pronta a collaborare con tutte le economie per attuare pienamente la Visione di Putrajaya 2040 e creare una comunità dell’Asia-Pacifico aperta, dinamica, resiliente e pacifica.
L’iniziativa invita inoltre a tradurre in azioni concrete il tema dell’APEC di quest’anno, “Creare una comunità dell’Asia-Pacifico per prosperare insieme”, affinchè la regione continui a essere il motore di crescita più dinamico al mondo e una comunità di prosperità condivisa.
(ITALPRESS).
– Foto Xinhua –