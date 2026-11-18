SHENZHEN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il 15esimo Piano quinquennale cinese (2026-2030) offre una serie di opportunità per la crescita economica dell’Asia-Pacifico e non solo, ha affermato oggi il presidente cinese Xi Jinping, descrivendo il piano di sviluppo come un invito alla cooperazione rivolto alla comunità imprenditoriale internazionale.
La Cina metterà a disposizione della comunità imprenditoriale internazionale il suo vastissimo mercato aperto, ampie prospettive di sviluppo e un contesto di cooperazione che favorisca il progresso reciproco, ha affermato Xi.
Xi ha formulato queste osservazioni durante il suo discorso programmatico tenuto in occasione del Vertice dei CEO dell’APEC 2026 a Shenzhen, nella provincia meridionale cinese del Guangdong.
La Cina metterà a disposizione della comunità imprenditoriale internazionale il suo vastissimo mercato aperto, ampie prospettive di sviluppo e un contesto di cooperazione che favorisca il progresso reciproco, ha affermato Xi.
(ITALPRESS).
– Foto Xinhua –