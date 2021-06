Ospedale Pantalla, comitati chiedono impegno dei Consigli comunali

Comitati chiedono ai Comuni di nominare i membri per una Commissione paritetica sullo stato della ripresa delle attività dell'ospedale di Pantalla

I Comitati a difesa dell’ospedale “Media Valle del Tevere” di Pantalla chiedono ai consigli comunali del territorio un impegno formale per monitorare la piena ripresa delle attività nel nosocomio.

I comitati di Marsciano e Todi hanno infatti inviato una lettera ai gruppi consiliari dei Comuni dell’area (Marsciano, Todi, Fratta Todina, Massa Martana, Deruta, Collazzone, Montecastello di Vibio e San Venanzo).

“Spett. Consiglieri, – si legge nel testo – i Comitati a Difesa dell’Ospedale di Pantalla di Marsciano e Todi, vista la situazione in cui versa attualmente l’Ospedale MVT e le promesse di riavvio di tutte le attività preesistenti, nonché del loro miglioramento nella prospettiva del nuovo PSR in via di elaborazione, prendendo spunto dalle comunicazioni fatte dal Sindaco Ruggiano il 12 giugno e dalla Sindaca Mele il 10 giugno, chiedono, a tutti i Gruppi Consigliari dei Comuni in indirizzo, d’impegnare i rispettivi Consigli Comunali a nominare e formare una Commissione Paritetica onde monitorare, in tempo reale, le riattivazioni dei servizi nell’Ospedale della MVT e di comunicarne ai rispettivi Consigli, in maniera cadenzata, i progressi in corso”.