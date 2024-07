Con l’evento “Ennio Morricone, tra mito e magia” prosegue il Festival Internazionale Green Music - Tuttoggi.info

Presso la Rocca di Passignano sul Trasimeno, come da calendario degli eventi in programma per l’VIII edizione del Festival iInternazionale Green Music 2024, si è svolto l’incontro concerto quale omaggio ad uno dei musicisti italiani più amati di sempre, la cui arte ha segnato un’epoca intera: Ennio Morricone. Bruno Gambarotta, appassionato di musica e scrittore, ha guidato il pubblico, come ascoltatore, nel viaggio, attraverso le opere più suggestive di Morricone, raccontando e commentando preziosi aneddoti della vita del compositore. Con un meraviglioso sfondo quale quello del lago Trasimeno, sulla terrazza della Rocca, con la brezza di un lieve venticello estivo, Alessandra Ongarelli ha salutato i presenti e illustrato il programma dell’incontro “Ennio Morricone: tra mito e magia” presentando il giornalista Bruno Gambarotta e i due musicisti Giorgio Costa al pianoforte e Elena Cornacchia al flauto. L’assessore Paola Cipolloni ha preso la parola per ringraziare il Direttore Artistico del Festival , Maurizio Mastrini, per avere inserito nel programma la data del concerto nel comune di Passignano, evento di alto spessore organizzato in ricordo di un grande compositore e artista che ha lasciato un segno indelebile del suo passaggio nel panorama musicale e cinematografico. Bruno Gambarotta, nel suo commento, ha riportato la figura di Morricone, dalla sua giovinezza a quando iniziò a creare le sue prime opere. Tra aneddoti e cenni di eventi e circostanze dell’artista, i musicisti si sono esibiti con famosi brani che hanno “dipinto” gli spaghetti western di Sergio Leone (“C’era una volta il west”, “Giù la testa”), le magiche atmosfere di “Mission”, le tinte più moderne di “Nuovo Cinema Paradiso”. L’esibizione ha regalato anche un Morricone che forse non ci si aspettava, e cioè il Morricone autore di indimenticabili brani come “Here’s to you” (cantata da Joan Baez) e “Speranze di Libertà”. E’ stato un crescendo di emozioni che il pubblico ha saputo cogliere in una serena nostalgia, avvolto in un’atmosfera intima e sognante. É stato un po’ come tornare indietro di qualche anno quando il cinema (e la sua musica) era ancora magia; il tutto con la garbata ironia di Bruno Gambarotta e l’estro di Elena Cornacchia al flauto e Giorgio Costa al pianoforte. In parallelo all’attività lavorativa, Bruno Gambarotta, pratica l’esercizio della scrittura: monologhi teatrali in piemontese e in lingua che egli stesso recita; racconti, romanzi, rubriche su riviste e quotidiani quali Comix, La Repubblica, L’Unità, La Stampa. Da anni è direttore artistico del festival “Sentieri&Pensieri” a Santa Maria Maggiore. Appassionato di musica, attualmente gira l’Italia con due grandi virtuosi musicisti, il pianista Giorgio Costa e la flautista Elena Cornacchia, per prendere parte come voce recitante a concerti dedicati rispettivamente a Chopin, a Mozart e a Ennio Morricone. Anche in questo evento il Direttore Artistico Maurizio Minestrini ha saputo unire personaggi in grado di rappresentare al meglio il ricordo del grande autore. Le prossime date del Festival prevedono il concerto del Duo Pitros, Luigi Santo al la tromba e Daniela Gentile al pianoforte, domani , giovedì 24 luglio alle ore 18:30, a Palazzo Orca , Città della Pieve. Venerdì 25 luglio, alle ore 21:00 , presso la Piazza Umberto di Panicale, per Mosaico Sonoro, il concerto “:La Passione” con Hien Nguyen , soprano, Seung Mooh Lee, tenore e Gianni Kriscak al pianoforte. (FG)

Questo contenuto è stato scritto da un utente della Community. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.