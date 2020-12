Ospedale Covid Spoleto, il personale non dovrà più togliersi le tute all’aperto

Il personale sanitario dell’ospedale di Spoleto non sarà più costretto a togliersi tute e mascherine anti Covid all’aperto. La Asl 2 ha predisposto un locale per vestizione e svestizione, dopo la denuncia della Fials e il servizio di Tuttoggi.info, che aveva documentato come il personale fosse costretto alle operazioni su una sedia all’aperto, dovendo poi lasciare tute e mascherina potenzialmente contaminate in un bidone.

D’ora in poi il personale potrà effettuare queste operazioni – un momento di potenziale pericolo di contaminazione da Coronavirus – nel locale predisposto dove normalmente è ubicata la guardiania per l’ingresso, prima della trasformazione a ospedale Covid.

La soddisfazione della Fials

La Fials esprime la sua soddisfazione per il risultato raggiunto a seguito dell’intervento effettuato nei confronti della Usl n. 2. Rilevando come i vertici dell’Azienda “abbiano immediatamente predisposto un locale per la vestizione/svestizione a favore del personale sanitario dell’ospedale di Spoleto, che così non si troverà più costretto a svestirsi all’aperto, esposto a tutte le condizioni atmosferiche, sole, pioggia, vento, di notte e/o di giorno, con i rischi che da ciò derivavano”.