Ospedale Città di Castello, due fiocchi rosa da madri positive al Covid-19 - Tuttoggi

Mamme e figlie sono in buone condizioni di salute

Due sono le bambine nate in questi giorni all’ospedale di Città di Castello da due giovani donne positive al Covid-19.

La prima bimba pesa 3 chili e 730 grammi, è figlia di una marchigiana ed è venuta alla luce sabato scorso (15 gennaio). La seconda pesa 2 chili e 545 grammi ed è nata oggi (martedì 18 gennaio) da una ragazza che vive in Umbria.

Entrambi i parti sono stati effettuati con taglio cesareo all’interno della struttura di Ostetricia dell’ospedale, in un’area che era stata appositamente organizzata per garantire la massima sicurezza alle gestanti e al personale sanitario.

Le future mamme sono state seguite con un percorso dedicato come previsto in questi casi e isolate in un’area diversa da quella delle degenze. Le condizioni di salute delle due bambine sono buone.