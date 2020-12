Open day e rientro in sicurezza, il Mazzatinti prepara la ripartenza

Ripartenza a gennaio per il polo liceale Mazzatinti

Si lavora alacremente al Polo liceale Mazzatinti per organizzare la ripresa delle attività 2021. La dirigente Maria Marinangeli, con il suo staff, sta strutturando la nuova calendarizzazione oraria che prevede il rientro in presenza del 50% degli studenti a partire dal prossimo 7 gennaio, secondo quanto indicato dalla O.M. del Ministro Speranza e dalla nota del Capo di Gabinetto del Ministero dell’Istruzione Bruschi. Calendarizzazione ormai a buon punto che verrà resa nota agli studenti e alle famiglie già dal prossimo 4 gennaio.

Gli open day

Lavoro incessante anche per la programmazione degli open day di sabato 9, 16 e 23 gennaio dalle ore 15.00 alle ore 18.00 in entrambe le sedi per dare modo alle famiglie di visitare la scuola, di respirarne il clima educativo e formativo e per parlare con gli insegnanti, chiedendo informazioni, chiarimenti e tutto ciò che è utile e necessario per aiutare i propri figli ad una scelta ponderata e consapevole.

Le iscrizioni in presenza

Dal 4 gennaio in poi e nelle giornate di open day, sarà possibile anche usufruire degli spazi di segreteria a disposizione in entrambe le sedi per formalizzare l’iscrizione, visto che proprio dal 4 gennaio si potrà procedere sul portale online del Ministero fino alle ore 20.00 del 25 gennaio. Docenti e personale ATA sono impegnati anche per organizzare “Un sabato al liceo” il 9 e il 16 gennaio prossimi. Gli studenti della scuola secondaria di primo grado possono prenotarsi con una mail (pgis02400g@istruzione.it) per frequentare dalle 9.00 alle 12.00 l’indirizzo prescelto (artistico, classico, scientifico, scienze umane, sportivo).