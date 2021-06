Nuove altalene per bambini, Meloni: “Torniamo alla normalità”

Investimento per 24mila euro su tutto il territorio del comune

Far giocare i bambini in sicurezza. In quest’ottica, nei giorni scorsi sono state sostituite strutture danneggiate o manomesse che non potevano essere recuperate attraverso interventi di manutenzione.

Le strutture installate

Sono state così installate 5 altalene in acciaio e 2 composizioni con castello e scivolo in acciaio in alcuni spazi della città. In particolare 2 altalene al Parco dei Canapè, 1 in via Lazio, 1 nell’area verde di Colfiorito, 1 altalena in via Mancini mentre le composizioni con castello e scivolo hanno riguardato il Parco dei Canapè e l’area verde di via Monte Bianco. L’intervento complessivo, tra fornitura ed installazione, è stato di circa 24mila euro.

“In campo per regalare ai bambini la normalità”

“L’amministrazione comunale vuole che il numero più ampio di bambini possa usufruire dei giochi pubblici – ha dichiarato Riccardo Meloni, vicesindaco con delega ai lavori pubblici – pertanto non si è perso tempo nel sostituire i giochi con criticità: vogliamo essere pronti per un pieno ritorno alla normalità”.