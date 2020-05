Nocera Umbra, il Parco Comunale diventa “Giardino dei colori aromatici”

Iniziati i lavori, nella zona del parco comunale, i lavori per la realizzazione di un’Area Inclusiva Terapeutica denominata “I Giardini dei Colori Aromatici”. I lavori per un importo totale di circa 130.000 euro, finanziati con fondi P.S.R., prevedono la realizzazione di un percorso sensoriale che diviene un perno di inclusione ed integrazione, ed una importante punto di sviluppo turistico.

Percorso sensoriale

La finalità del progetto è quella di esaltare le risorse naturali e il centro storico creando un’area strategica di rilancio e sviluppo. Verrà realizzato il collegamento della zona sportiva con la zona storica del capoluogo, ridando vita ad un’area di snodo che le unisce, questo è stato il motore trainante che ha portato a definire al meglio il percorso dei giardini aromatici. All’interno del percorso verranno realizzate delle aree sensoriali per entrare in sintonia con la natura del Parco e scoprirne tutti i suoi aspetti. Ogni area avrà un nome diverso che richiama e mette in gioco i sensi della vista, del tatto, dell’olfatto, del gusto e dell’udito. Il progetto è stato studiato nei minimi particolari per rendere accessibile il percorso sia alle persone con disabilità visiva e/o ipovedenti che alle persone anziane.

Macchine elettriche per spostarsi

A disposizione degli utenti anche due macchinette elettriche che consentiranno una migliore fruizione del percorso. I tempi di realizzazione previsti sono 60 giorni ed il RUP è il Geom. Gianluca Fratini.

Il sindaco Bontempi

“Esprimo grande soddisfazione per l’inizio di questi importanti lavori che andranno a riqualificare una zona nel cuore di tutti Nocerini. Terminata la ricostruzione partono i lavori che guardano al futuro esaltando le nostre bellezze e le risorse naturali. La capacità progettuale messa in campo in questi ultimi anni sta costruendo il futuro del nostro splendido territorio. Finanziamenti regionali, fondi PSR, fondi Aree Interne, siamo stati attenti e presenti come Amministrazione Comunale su tutti i fronti, e da oggi, le idee iniziano a concretizzarsi“.