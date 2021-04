Nocera Umbra, Bontempi a fine mandato ringrazia l’onorevole Caparvi

Rinvendicato il merito di Caparvi dell'inserimento nel Pnrr dell'ex Merloni

Suona quasi come un’investitura ufficiale in vista delle amministrative d’autunno, il lungo ringraziamento che il sindaco di Nocera Umbra, Giovanni Bontempi, rilancia in favore dell’onorevole Virginio Caparvi. Caparvi, eletto dieci anni fa in consiglio comunale, è stato vicesindaco, assessore al Bilancio e ora consigliere comunale, nonché ovviamente parlamentare al primo mandato e segretario regionale della Lega.

Bontempi verso la fine della sindacatura

“Il nostro è un territorio che necessita di creatività progettuale e quindi di idee, il tutto in un contesto oggettivamente difficile che richiede un approccio pragmatico, chiaro, concreto, con priorità ben delineate e raggiungibili – dice Bontempi – Nelle prossime settimane, che accompagneranno alla conclusione i miei dieci anni di sindacatura, non mancherò di tracciare e raccontare il percorso amministrativo e politico sul quale, ogni giorno, ho incontrato situazioni da risolvere vecchie e nuove, ho incontrato persone con le quali ho condiviso problemi e proposte, ma soprattutto, in coda alla mia esperienza, ho guardato negli occhi una città disorientata ed impaurita da un nemico che mai e poi mai avremmo pensato di incontrare sulla nostra strada. Ho trovato in ognuno dignità e coraggio, forza e resilienza e per un ‘Sindaco di montagna’, questo, è il miglior vaccino sul mercato“.

“Ex Merloni nel Pnrr grazie a Caparvi”

Quindi il ringraziamento all’onorevole Virginio Caparvi, “che di questa amministrazione è da sempre parte integrante ed attiva. “La notizia che al ‘SUPERBONUS 110% e alle misure previste nel provvedimento del Governo, a differenza di quanto delineato all’origine, possano partecipare anche le strutture e quindi i cittadini fruitori dei contributi legati al sisma 1997, è anche e soprattutto conseguenza di una sua importantissima iniziativa a livello parlamentare, di straordinaria importanza per i numerosi comuni del cratere di allora dove la nostra città ha rappresentato una delle realtà maggiormente colpite. Ma Virginio Caparvi va ringraziato anche per la sua azione nella individuazione, e quindi nella progettazione, delle linee guida regionali per il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) dove è stata inserita un’area a noi molto cara, quella della ‘’Ex Merloni’, perché ha rappresentato, e dovrà rappresentare, la ripartenza di un’economia territoriale che guardi con altissima attenzione alla creazione di posti di lavoro e quindi a livelli occupazionali che possano tornare a garantire quella tranquillità sociale che, sostanzialmente, ha sempre accompagnato la vita quotidiana della nostra comunità“.

“Nocera punto di riferimento regionale e nazionale”

Quindi il rilancio: “La nostra città, ed il nostro territorio in generale, dispongono di tutte le caratteristiche per diventare sempre più un punto di riferimento regionale, nazionale e non solo, per le ricchezze naturali, storiche ed artistiche che abbiamo saputo mantenere, accrescere e tutelare e che nel post pandemia potranno sicuramente diventare un potentissimo motore per una straordinaria ripartenza economica e sociale. Il grande ed importante lavoro, basato su una programmazione concreta e razionale, portato avanti con serietà in questi dieci anni, ci dà la possibilità di pensare e realizzare progetti di sviluppo ad ampio raggio e di lungimirante visione“.