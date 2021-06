Nocera Umbra, Montironi si presenta: "Il mio dialogo con la società"

Venerdì presentazione al Giardino delle Acque

Conto alla rovescia per la presentazione del candidato Massimo Montironi, medico di base in pensione e da febbraio in corsa per la poltrona di sindaco. L’appuntamento è per venerdì, alle 18, al Giardino delle acque. Lì il dottore, per la prima volta, incontrerà i cittadini e scoprirà le carte sul suo progetto di lista civica ‘Scegliamo Nocera‘.

Il comitato promotore

La lista raccoglie gli aderenti al comitato, come ribadito spesso “di circa 200 cittadini”, più Italia Viva e qualche pezzo del Partito democratico. I sostenitori hanno diffuso una nota, per annunciare la giornata di venerdì. “Il dottor Montironi – dicono – presenterà alla cittadinanza le sue proposte per l’amministrazione del Comune di Nocera Umbra e le motivazioni che lo hanno spinto a candidarsi”. Viene ricordata la sua disponibilità, “resa nel mese di novembre scorso sulla richiesta di un comitato di 200 cittadini e all’epoca nessuna candidatura era stata avanzata dai tradizionali schieramenti politici“.

Dialogo con i cittadini

Si sottolinea un atteggiamento “aperto al dialogo, all’ascolto dei lavoratori, imprenditori, professionisti, artigiani, commercianti, agricoltori, per costruire un’intesa su progetti concreti e realizzabili in tempi definiti e certi. Altro riferimento cardine dell’azione amministrativa sono i giovani e i giovanissimi, insieme ai quali si dovrà produrre un impegno decisivo per costruire o meglio ricostruire quell’idea di futuro che ci possa vedere artefici e protagonisti di una nuova Nocera, rianimata nelle sue prospettive economiche, culturalmente viva e partecipe, protetta e valorizzata da un risoluto spirito civico“.

Appello alla società

“Lo stesso appello al dialogo e alla coalizione è stato rivolto ai partiti, forze del volontariato e alle associazioni, che operano nelle diverse attività assistenziali, culturali , sportive e ricreative. Con loro costruiremo il programma che ci porterà alle elezioni di Ottobre. Con tutti loro Scegliamo Nocera.