Accolto il ricorso, la Cassazione riammette la lista di AP in Centro

Esulta Stefano Bandecchi, che annuncia che tra tre anni e mezzo sarà anche alle politiche "perché l'Italia va cambiata"

Elezioni europee, l’Ufficio elettorale nazionale presso la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di Alternativa Popolare di Stefano Bandecchi ed ammesso la lista, guidata da Luca Palamara, per la circoscrizione Centro.

Ribaltata la decisione della Corte d’Appello di Roma, che aveva escluso la lista Ap per non aver presentato le liste, nonostante l’affiliazione al gruppo del Partito popolare europeo. Elemento, questo, sulla base del quale invece la Corte d’Appello di Napoli aveva regolarmente ammesso la lista di Ap per la circoscrizione Sud.

L’annuncio della vittoria in Cassazione è stata data dallo stesso Stefano Bandecchi, che questa mattina (sabato) ha tenuto una conferenza stampa nella sede di Unicusano. Il sindaco di Terni ha detto a proposito del suo disegno politico: “Tra tre anni e mezzo Stefano Bandecchi ci sarà perché l’Italia va cambiata. Non pensavamo di prendere il 90 % alle europee, ma volevamo passare da queste elezioni per accreditarci come partito nazionale”.