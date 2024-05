Amministrative 2024, i comuni al voto nella provincia di Terni | Liste e candidati - Tuttoggi.info

Elezioni amministrative 2024, i candidati sindaco e le liste del Ternano, dell'Orvietano e dell'Amerino. 21 Comuni al voto

Nella provincia di Terni i comuni sotto i 15 mila abitanti che andranno al voto per il turno delle elezioni amministrative 2024 sono 20: 11 nell’area del ternano e 9 nell’area dell’Orvietano, compresa la città di Orvieto con la quale si arriva a 21.

Comuni dell’Orvietano, candidati sindaco e liste

Nell’Orvietano andranno al voto Allerona, Baschi, Castel Viscardo, Fabro, Ficulle, Montegabbione, Monteleone d’Orvieto, Porano e San Venanzo. Montegabbione: Sebastiano Caravaggi “Ripartiamo Persone e Territorio”, Fabio Roncella “Futuro Comune per Montegabbione” e Francesca Muccifora “Montegabbione Insieme”. Monteleone d’Orvieto: Paolo Garofani “Monteleone Attiva”. Ficulle: Gian Luigi Maravalle “Cambiamenti”. Allerona: Luca Cupello “Allerona Bene Comune” e Danilo Bellezza “Insieme per Allerona”. Baschi: Damiano Bernardini “Insieme Domani” e Giancarlo Racanicchi “Futuro Comune: Territorio e Generazioni Unite”. Castel Viscardo: Bruno Cimicchi “Cambiare si Può” e Daniele Longaroni “Cammino Comune”. Fabro: Giuliano Giuliacci “Fabro al Centro” e Simone Barbanera “Impegno Comune”. Porano: Carmela Pamela Palmieri “Uniti per Porano” e Marco Conticelli “Porano Conta”. San Venanzo: Marsilio Martinelli “San Venanzo Bene Comune” e Stefano Valentini di “San Venanzo Viva”.

Qui la sfida a 4 di Orvieto: I candidati in corsa per una poltrona da sindaco sono, in ordine alfabetico: Stefano Biagioli (campo largo-centrosinistra), Giordano Conticelli (liste civiche), Roberta Palazzetti (liste civiche), Roberta Tardani (centrodestra). In totale saranno 12 liste per 176 candidati a 16 posti da consigliere.

Comuni del Ternano-Amerino, candidati sindaco e liste

Undici i centri al voto nel Ternano-Amerino: Acquasparta, Alviano, Arrone, Guardea, Lugnano in Teverina, Montecchio, Montefranco, Penna in Teverina, Polino, San Gemini e Stroncone. San Gemini: Leonardo Grimani “San Gemini Cambia”, Luciano Clementella “Cambiamo San Gemini” e Giuseppe Bracco “Unità e Responsabilità per San Gemini”. Polino: Saverio Matteucci “Alternativa Popolare Bandecchi per Matteucci”, Remigio Venanzi “Progetto Polino” e Gianluca Matteucci “Noi per Polino”. Lugnano in Teverina: Alessandro Dimiziano “Uniti per Lugnano”. Acquasparta: Claudio Ricci “Fare Comune” e Giovanni Montani “Siamo Con Giovanni Montani”. Alviano: Fabio Andreucci “Viviamo Alviano” e Giovanni Ciardo “Nuovi Orizzonti”. Guardea: Alfredo Di Sio “Insieme per Guardea” e Giampiero Lattanzi “Per Guardea Costruire il Futuro”. Montecchio: Antonella Ferretti “Passo dopo Passo per Rinascere Insieme” e Federico Gori “Montecchio Oltre”. Penna in Teverina: Stefano Poluzzi “Penna Domani” e Valerio Cecca “Con Voi Penna Rinasce”. Stroncone: Paolo Cianfoni “Insieme per Cambiare” e Giuseppe Malvetani “SìAmo Stroncone”.

I casi delle liste escluse a Montefranco e Arrone e i ricorsi al Tar

All’appello mancano i comuni di Montefranco e Arrone, dove si rischia di avere una sola lista per via dell’esclusione delle due liste che dovrebbero sfidare i sindaci uscenti: Rachele Taccalozzi per Montefranco e Fabio Di Gioia per Arrone. Le liste escluse sono quelle di Tomas Nardini “Alternativa per Arrone” e quella di Antonello Sinibaldi per “Cambiamo insieme Montefranco”. Nel caso in cui il Tar dovesse rigettare il ricorso delle due liste si avrebbero soltanto quelle dei sindaci uscenti: Fabio Di Gioia, ricandidato con la lista “Arrone Oggi” e Rachele Taccalozzi, ricandidata con la lista “Montefranco Domani”.