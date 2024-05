Inaugurazione di “Bastoni & Scettri”, a Palazzo Collicola 360 manufatti degli studenti spoletini - Tuttoggi.info

Studenti dell’Istituto Comprensivo Spoleto 2, ispirati agli scettri di Principi e Re ritrovati a piazza d’Armi risalenti al VII secolo a.C

Sabato 4 maggio alle ore 11.00 presso Palazzo Collicola verrà inaugurata la mostra intitolata “Bastoni & Scettri”: 360 manufatti, realizzati dagli alunni dell’Istituto Comprensivo Spoleto 2, ispirati agli scettri dei Principi e dei Re ritrovati a piazza d’Armi risalenti al VII secolo a.C., una delle più importanti ricerche archeologiche degli ultimi anni in Umbria.

360 pezzi unici, diversissimi tra loro per forma, dimensioni, materiali, tecniche decorative, che hanno dato vita dagli scettri più lussuosi e ai più semplici bastoni dei pastori.

Investire sull’arte, sulla storia del territorio, sull’identità culturale stratificata nel nostro patrimonio materiale e immateriale, significa costruire le basi per un solido futuro con e per i nostri giovani. Un futuro poggiato su solide basi e al contempo aperto all’innovazione, alla contaminazione, alla diversità. In questo senso la scuola è un attore fondamentale e il nostro istituto è protagonista a livello regionale per la costituzione del Polo a orientamento artistico e performativo inserito nel nazionale Piano delle arti.

Il progetto nasce dall’incontro tra Franco Troiani, noto personaggio spoletino in ambito artistico e il Prof. Franco Pasqualoni, docente di Arte e Immagine presso l’Istituto Comprensivo Spoleto 2 e dalla loro comune volontà di far immergere i giovani spoletini nella storia del loro territorio, di renderli partecipi agli avvenimenti della storia spoletina fin dalla sua più antica origine, coinvolgendoli nel progetto “Bestiario Post Atomico” che il Maestro Franco Troiani porta avanti da molto tempo e che, in questa occasione ha realizzato il suo 23° itinerario.

“Bastoni & Scettri” è una mostra realizzata grazie alla forte sinergia tra l’Istituto Comprensivo Spoleto 2, Amministrazione Comunale, Enti e Strutture che operano nel nostro territorio.

Un grande ringraziamento va pertanto: ai rappresentanti dell’Amministrazione Comunale che sono sempre presenti alle iniziative proposte dall’Istituto Comprensivo Spoleto 2, al maestro Franco Troiani e Studio A’87 ideatore del progetto, a Saverio Verini direttore dei Musei Civici di Spoleto, che hanno accolto con entusiasmo l’iniziativa, permettendo la raccolta di tutti i manufatti realizzati dagli alunni, all’interno degli spazi di Palazzo Collicola, a Costantino D’Orazio direttore dei Musei Nazionali di Perugia, a Silvia Casciarri per aver dato la possibilità di utilizzare uno scenario straordinario, come il Teatro Romano, per la manifestazione “Bastoni & Scettri” svoltasi in data giovedì 21 maggio 2024. Un ringraziamento va rivolto alla fondazione Amen, nella persona di Stefano Andreini, per aver offerto il sostegno a questa iniziativa didattico-artistica e per il continuo impegno nel diffondere i valori della vita.

Un ultimo ringraziamento ai docenti della scuola e soprattutto a tutti gli alunni dell’Istituto Comprensivo Spoleto 2, grazie ai quali è stato possibile realizzare tutto ciò, sono loro che si mettono sempre in gioco, accogliendo a braccia aperte le proposte dei loro docenti e rispondendo con grande entusiasmo portano sempre un valore aggiunto a qualunque progetto o iniziativa proposta dai loro docenti e dalla scuola.