Pick Nick Villa Fabbri, pomeriggio di beneficenza per la Clownterapia della Pediatria dell’ospedale di Foligno

Laboratori, giochi per bambini e una merenda nel giardino di Villa Fabbri a Trevi per raccogliere fondi per la clownterapia.

Pomeriggio di solidarietà nel giardino di Villa Fabbri a Trevi per raccogliere fondi per l’attività della Clownterapia all’ospedale di Foligno. Ad organizzarlo lo Studio dentistico Cristina Santi con la collaborazione della Scuola Punto Form, del Comune di Trevi e della Cantina Terre dei Trinci. L’appuntamento è per domenica prossima, 19 maggio, alle 16.

A tenere impegnati i bambini, i protagonisti dell’evento che si chiama ‘Pick nic Villa Fabbri’, a partire dalle 16, ci saranno i ragazzi dell’associazione di Clownterapia ‘L’Oasi’ con l’animazione e la musica di Cristiano Longobardo. La merenda sul prato per i più piccoli e la degustazione di vino spetterà a Terre de Trinci.