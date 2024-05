Ponte San Giovanni e Perugia in lutto per la morte del cavaliere Fausto Cardinali

E' stato fondatore e per anni presidente dell’Associazione “Pro Ponte, insieme per vivere” e “Pro Ponte, Etrusca Onlus”

Ponte San Giovanni e la città di Perugia in lutto per la scomparsa, questa notte, all’età di 91 anni di Fausto Cardinali.

Cavaliere della Repubblica, apprezzato per la sua attività di elettrauto è stato fondatore e per anni presidente dell’Associazione “Pro Ponte, insieme per vivere” e “Pro Ponte, Etrusca Onlus” con il merito di aver coinvolto tutto il paese nell’attività sociale, culturale e ricreativa di queste due benemerite realtà.

Fausto lascia nel dolore la moglie Rita, i figli e i nipoti che sono stati sempre vicino a lui amorevolmente negli ultimi mesi di sofferenza.

