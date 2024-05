In auto con due coltelli ed un bastone telescopico, denunciato 36enne - Tuttoggi.info

I Carabinieri della Stazione di Castiglione del Lago e del 6° Battaglione “Toscana” di Firenze, attualmente impiegati nel territorio della Compagnia di Città della Pieve per specifici servizi di rinforzo nella zona del Trasimeno, nel tardo pomeriggio di giovedì 1° maggio hanno sottoposto a controllo un’autovettura condotta da un 36enne del posto, noto alle forze dell’ordine, nei confronti del quale è stata operata una perquisizione personale e veicolare.

Durante le operazioni, gli operanti hanno rinvenuto un coltello a scatto, lungo 22 cm, con lama di 10 cm; una coltello multiuso con lama e punteruolo lungo 10 cm circa; un bastone telescopico in metallo, tipo “manganello estraibile”, lungo 65 cm.L’uomo, all’atto del controllo, non è stato in grado di addurre un valido motivo che giustificasse il porto e il possesso degli oggetti atti ad offendere sopra descritti.

Per tale motivo, gli oggetti rinvenuti sono stati sottoposti a sequestro, mentre il soggetto, ritenuto presunto responsabile del reato di porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere, è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Perugia.