Amministrative Nocera Umbra: tornano anche gli eventi in presenza

Attesa per le scelte che farà il centrodestra. Sorbelli e Montironi in campoa

Gli schieramenti, dopo la fase degli incontri online, in vista delle amministrative d’autunno, tornano in presenza.

Per il momento sono due i candidati scesi in pista, anche se un terzo ben presto arriverà. Il primo a scendere in campo era stato il dottor Massimo Montironi, spinto da un comitato con alcuni pezzi di Pd ed Italia Viva. A seguire Ugo Sorbelli, il candidato di ‘Impegno comune’, il gruppo nato dopo incontri programmatici online e nel quale si sono riconosciuti l’altra parte del Pd, i simpatizzanti dei 5 Stelle, dei partiti più a sinistra. Centrodestra in attesa, con gli occhi puntati però su Virginio Caparvi, parlamentare, segretario regionale della Lega e attualmente consigliere comunale, ma probabilmente pronto a raccogliere il testimone di Bontempi.

Montironi al Giardino delle Acque

Montironi raccoglierà i suoi di ‘Scegliamo Nocera’ presso il Giardino delle Acque. “Tutti sono invitati a partecipare, uomini e donne che hanno nel cuore la memoria della nostra storia – dice Montironi – Con questo appuntamento inizia il nostro colloquio in presenza con i cittadini per la scadenza elettorale di ottobre. Seguiranno tantissimi altri incontri in tutto il territorio del nostro comune“.

Sorbelli ad Africa

Nella frazione di Africa, Sorbelli ha incontrato per la prima volta in presenza i suoi sostenitori. Nel suo discorso introduttivo, oltre a ringraziare i presenti, in particolare i giovani intervenuti, Sorbelli ha toccato molte delle questioni che la piattaforma reputa prioritarie ai fini dell’attuazione di un progetto di sviluppo e rilancio socio-economico del territorio. Attenzione particolare è stata riservata alla volontà di promuovere una partecipazione dei cittadini, delle associazioni e delle imprese alle future scelte, alla salvaguardia e valorizzazione delle risorse naturalistiche; attenzione al decoro urbano, all’implementazione dei servizi, ma anche a piani di più ampio respiro, che possano restituire alla città il posto che merita nel panorama regionale e nazionale”.

“Il nostro non sarà solo il gruppo dei candidati, continueremo ad essere tantissimi e resteremo aperti alla partecipare di tutti, anche e soprattutto, dopo le elezioni“, ha detto Sorbelli.