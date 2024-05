Monni annuncia una sola lista e apre la sede a Fontivegge

Profilo civico con l'appoggio di Tempi Nuovi - Popolari Uniti, Italia Viva e PSI

Ha scelto luogo importante ma “problematico”, qual è il quartiere di Fontivegge, Massimo Monni, come sede elettorale. Come l’ex cinema Lilli da cui aveva annunciato la sua candidatura. “Per noi – ha spiegato – ha lo stesso significato: è un luogo dismesso, una ex banca abbandonata da 20 anni che abbiamo scelto come punto di incontro a testimoniare la nostra battaglia per cambiare le cose. E’ una struttura che va recuperata in un’area di Perugia, quella di Fontivegge, che è tra le zone al centro del nostro programma, in termini di riqualificazione urbanistica e di sicurezza dei cittadini”.

Senza troppi cerimoniali il candidato a sindaco di Perugia, Massimo Monni, ha esordito così di fronte ai tanti che hanno partecipato all’inaugurazione della sede elettorale di Perugia Merita, in via Mario Angeloni 43 A. Con lui i rappresentanti dei tre partiti che hanno deciso di appoggiare la sua candidatura: il consigliere regionale Donatella Porzi (Misto) nonché rappresentante in Umbria del movimento nazionale Tempi Nuovi – Popolari Uniti; Il presidente regionale di Italia Viva, Massimo Gnagnarini; il segretario comunale del PSI, Massimo Sportolari. Tra i presenti anche la candidata alle scorse politiche per Renew Europe, Carla Casciari, Silvano Rometti e Antonio Bartolini.

Una lista unica

Dopo aver ringraziato i rappresentanti dei partiti per il sostegno e la fiducia nella sua figura, Monni ha annunciato che Perugia Merita si presenterà alla tornata elettorale dell’8 e 9 giugno con una unica lista, principalmente di natura civica e molto competitiva, che verrà presentata nei prossimi giorni. Nella stessa occasione verrà presentato anche il programma, che è già stato messo a punto da una squadra di tecnici ma che resta aperto in vista dei numerosi confronti ancora in calendario in questo ultimo stralcio di campagna elettorale.

Porzi: mi sento responsabile

“Mi sento particolarmente responsabile – ha detto emozionata Donatella Porzi, una delle prime persone che ha scommesso sulla candidatura di Monni – perché questo progetto nasce dalla volontà di voler scardinare gli schemi del bipolarismo radicale, per costruire un’alternativa che porti alla rinascita di Perugia e della nostra Regione, trascinandole anche attraverso una spinta europeista. Perugia Merita è un cantiere aperto, ma siamo certi che il nostro coraggio verrà premiato in un periodo storico in cui la politica tradizionale sta vivendo una grande difficoltà, come testimonia il forte astensionismo al voto. Il metodo elettorale penalizza le piccole formazioni, ma possiamo contare sull’esperienza di Massimo, che è tutt’altro che un disvalore”.

Gnagnarini: Italia Viva darà un prezioso contributo

“Il nostro apporto ha ben chiara la natura civica ed indipendente della lista Perugia Merita – ha detto Massimo Gnagnarini – e siamo convinti che Italia Viva potrà dare il suo prezioso contributo per un progetto che vuole togliere le catene del bipolarismo dai territori e dal destino dell’Umbria per accreditarsi anche su scala europea con gli Stati Uniti d’Europa”.

Sportolari: scelta meditata

“Abbiamo lungamente meditato sulla scelta di appoggiare Monni – ha commentato Massimo Sportolari -. Siamo convinti che rappresenti il nostro spirito liberale e democratico. Massimo, riprendendo il suo slogan, è una persona che merita, non ha bisogno di essere vestito da sindaco ed ha le capacità, la competenza e l’onesta per fare bene”.

Casciari: progetto non facile, ma abbiamo voglia di esserci

Ringraziando Massimo Monni per la sua disponibilità “manifestata in tempi non sospetti” e tutti i candidati di Perugia Merita, Carla Casciari, ha parlato di un progetto “non facile per lo sbilanciamento di una campagna elettorale fortemente polarizzata. Ma abbiamo tanta voglia di esserci e Massimo può contare sulla conoscenza della città, sulla competenza e sull’esperienza avuta in Comune e in Regione. Grazie anche ai partiti che si sono messi a disposizione e che possono contribuire a costruire un progetto di più ampia scala a livello europeo con gli Stati Uniti d’Europa”.

Alle Europee per Stati Uniti d’Europa

Nel chiudere i lavori Monni, dopo aver dichiarato che alle prossime elezioni europee voterà proprio gli Stati Uniti d’Europa, ha ringraziato i candidati, gli amici e tutti i familiari che gli sono vicini, ricordando che la sede di via Mario Angeloni 43A sarà un luogo di incontro di incontro e confronto aperto a tutti i cittadini per costruire insieme il futuro che Perugia Merita.