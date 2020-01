Nella chiesa di San Sabino torna il concerto "Insieme per Gabriele" dell'associazione Gillo - Tuttoggi

Sabato 11 gennaio, alle ore 17, la chiesa di San Sabino ospiterà l’elevazione spirituale in musica “Insieme per Gabriele”. Il concerto, che vedrà protagonista il coro “Cantori di Assisi” diretto dalla maestra Gabriella Rossi, è organizzato come sempre dall’associazione “Gillo” in memoria di Luigi Moriconi.

L’appuntamento è come di consueto ad ingresso libero e le offerte raccolte saranno devolute per il progetto di assistenza ai malati di leucemia.

“L’associazione “Gillo” onlus in memoria di Luigi Moriconi per l’assistenza alle famiglie colpite al loro interno da casi di Leucemia, nel 19° anno dalla fondazione (2001- 2020), – spiegano i promotori – ha organizzato il consueto concerto di beneficenza insieme alla famiglia di Gabriele, che da molti anni ha voluto unire il suo dolore a quello della famiglia Moriconi, trasformandolo in amore verso i più bisognosi. Il concerto “Insieme per Gabriele”, eseguito dal Coro “Cantori di Assisi” e diretto dal M° Gabriella Rossi, è ormai giunto alla 15esima edizione, sempre nella nostra città, con lo scopo di sostenere la nostra associazione nell’assistenza alle famiglie colpite dalla leucemia, nell’acquisto di attrezzature sanitarie e nelle altre finalità dell’associazione. Le offerte raccolte saranno interamente devolute per la sviluppare il grande Progetto … a C.A.S.A. per avere di più …”, ideato per mettere al centro il paziente, dando il più possibile Assistenza a 360 gradi.

Gli obiettivi che l’associazione si prefigge per l’anno 2020 e che e sono già stati avviati, si inseriscono in un progetto più ampio, che unitamente ad altre associazioni locali, ha dato vita allo Sportello oncologico, presso l’ospedale di Spoleto, in collaborazione con l’ASL 2 Umbria, il Servizio Oncoematologico del Nosocomio Spoletino, con la gestione dello stesso tramite anche i nostri volontari che sono già stati debitamente formati e preparati allo scopo. L’Associazione è, comunque e sempre, impegnata anche nel sostegno economico diretto alle famiglie bisognose che al loro interno sono state colpite da malattie onco-ematologiche”.