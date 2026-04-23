Stadio-clinica Ternana, tagli Asl e Pnrr: in Regione bocciata l'urgenza - Tuttoggi.info

L’Assemblea legislativa dell’Umbria ha respinto la richiesta di inserimento all’ordine del giorno della

seduta odierna di tre mozioni.

Il primo, dal titolo “Sostegno al progetto Stadio/Clinica di Terni, richiesta di tempestiva risposta alla domanda di autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie ai sensi del regolamento regionale n.9/23, a tutela della Ternana calcio e della città”, a firma Enrico Melasecche (Lega). Una vicenda tra sanità, politica e calcio, con il club rossoverde che è in liquidazione giudiziale.

L’altro atto di indirizzo che non sarà discusso immediatamente è a firma Enrico Melasecche (Lega), Laura Pernazza (FI) ed Eleonora Pace (FdI): “Impegno della Giunta regionale a mantenere distinte e autonome le Aziende Usl Umbria 1 e Umbria 2 e le due Aziende ospedaliere di Perugia e Terni”.

Fabrizio Ricci (Avs) e altri consiglieri di maggioranza (Pd, M5S, Ud-Pp) avevano richiesto la discussione urgente della mozione “Tagli Pnrr sul welfare territoriale, impatto sul territorio umbro e richiesta di intervento sul Governo nazionale”, ma anche in questo caso l’Aula ha respinto l’urgenza.