 Stadio-clinica Ternana, tagli Asl e Pnrr: in Regione bocciata l'urgenza - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Stadio-clinica Ternana, tagli Asl e Pnrr: in Regione bocciata l’urgenza

Redazione

Stadio-clinica Ternana, tagli Asl e Pnrr: in Regione bocciata l’urgenza

Gio, 23/04/2026 - 15:01

Condividi su:

L’Assemblea legislativa dell’Umbria ha respinto la richiesta di inserimento all’ordine del giorno della
seduta odierna di tre mozioni.

Il primo, dal titolo “Sostegno al progetto Stadio/Clinica di Terni, richiesta di tempestiva risposta alla domanda di autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie ai sensi del regolamento regionale n.9/23, a tutela della Ternana calcio e della città”, a firma Enrico Melasecche (Lega). Una vicenda tra sanità, politica e calcio, con il club rossoverde che è in liquidazione giudiziale.

L’altro atto di indirizzo che non sarà discusso immediatamente è a firma Enrico Melasecche (Lega), Laura Pernazza (FI) ed Eleonora Pace (FdI): “Impegno della Giunta regionale a mantenere distinte e autonome le Aziende Usl Umbria 1 e Umbria 2 e le due Aziende ospedaliere di Perugia e Terni”.

Fabrizio Ricci (Avs) e altri consiglieri di maggioranza (Pd, M5S, Ud-Pp) avevano richiesto la discussione urgente della mozione “Tagli Pnrr sul welfare territoriale, impatto sul territorio umbro e richiesta di intervento sul Governo nazionale”, ma anche in questo caso l’Aula ha respinto l’urgenza.

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

in Italia

TOP della Settimana

Città di Castello
In bici elettrica con armi e droga, non si ferma all’alt, cade e finisce in ospedale | Arrestato 64enne
Città di Castello
Falso corriere in fuga con 230mila euro di merce, camion con targa contraffatta fermato lungo E45

Nei dintorni

Perugia

In auto con oltre 10 mila euro di cocaina e hashish: arrestato dai Carabinieri

Terni

GdF, sequestrati a Terni oltre 2 kg di stupefacenti: una resa da più di 300 mila euro

Terni

Un ternano alla Ruota della Fortuna. Filippo a un soffio dai 200mila euro

dalle città

gli ultimi pubblicati

Economia & Lavoro

Diritti, Landini: “Imparare dai partigiani. Non c’è democrazia senza il lavoro con dignità”

Trasimeno

Venerdì i funerali di Francesco e Giacomo | Lutto cittadino per i due giovani cacciatori

Umbria | Italia | Mondo

In 3 mesi l’Umbria ha perso 282 imprese | L’indagine

Politica

“La cultura, nonostante”: gli assessori regionali si danno appuntamento a Perugia

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!