Ciclista in arresto cardiaco, decisivo il soccorso della dottoressa Milei di Foligno - Tuttoggi.info

Intervento salvavita nei confronti di un ciclista, colpito da arresto cardiocircolatorio, eseguito dalla dott.ssa Roberta Milei, infermiera in forza presso la Struttura Complessa di Anestesia e Rianimazione del Presidio Ospedaliero “San Giovanni Battista” di Foligno.



L’episodio risale a domenica scorsa, 19 aprile, quando la dottoressa è intervenuta su uno scenario critico su di un ciclista colpito da arresto cardiocircolatorio su strada. Roberta Milei ha immediatamente attivato la catena del soccorso e intrapreso in prima persona le manovre di rianimazione cardio-polmonare (RCP). L’intervento è risultato decisivo. Nonostante la durata prolungata dell’arresto, l’efficacia e la continuità delle manovre praticate dall’infermiera della Struttura Complessa di Anestesia e Rianimazione, hanno garantito la stabilità necessaria per il successivo trasporto in ospedale.



Al “San Giovanni Battista” il paziente è stato sottoposto a intervento di rivascolarizzazione coronarica da parte dell’equipe di Cardiologia-Emodinamica. Attualmente è ricoverato presso la Rianimazione di Foligno in buone condizioni cliniche e in totale assenza di complicanze neurologiche. “Tale esito clinico positivo è da attribuirsi direttamente alla tempestività e all’eccellenza tecnica del primo soccorso prestato dalla dott.ssa Milei” spiega il direttore della Struttura Complessa di Anestesia e Rianimazione dott. Giammichele Nicoletta.

La Direzione Aziendale ritiene centrale l’attività di formazione nell’ambito dell’emergenza urgenza e ha istituito a Terni, nel 2025, un Centro aziendale avanzato per la formazione in Emergenza Urgenza nell’ambito delle attività del Servizio Formazione e Comunicazione. L’iniziativa di sviluppare ulteriormente questo spazio altamente specializzato fa seguito all’intensa attività formativa del CUF (Centro Unico di Formazione) in Sanità della Regione Umbria, che ha visto l’Azienda Usl Umbria 2 protagonista nella promozione di corsi avanzati di formazione nell’ambito dell’emergenza urgenza per tutti i professionisti del territorio regionale.



Di particolare rilievo l’organizzazione del corso regionale per la formazione abilitante dei medici dell’emergenza territoriale 118 (32 nuovi professionisti formati nel 2025) fino alla promozione di corsi base e corsi avanzati IRC (Italian Resuscitation Council) e AHA (American Heart Association), le principali organizzazioni che definiscono le linee guida per la rianimazione cardiopolmonare (RCP) e l’emergenza cardiovascolare, basate su evidenze scientifiche. A ciò si aggiungono eventi specifici quali il corso sul triage, a Foligno è in programma, il 15 maggio prossimo a Palazzo Trinci, un congresso nazionale, le simulazioni in emergenza urgenza, l’ecografia in urgenza, eventi sulla gestione avanzata delle vie aeree etc.. Sono oltre mille, ogni anno, gli operatori formati dall’Azienda Usl Umbria 2. In questi giorni è stato anche aggiornato e ampliato, con l’ingresso di 17 nuovi professionisti, l’elenco degli istruttori idonei a svolgere docenze nell’ambito dell’emergenza urgenza, a testimonianza di quanto la formazione continua degli operatori sanitari venga considerata fondamentale.