 Ciclista in arresto cardiaco, decisivo il soccorso della dottoressa Milei di Foligno - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Ciclista in arresto cardiaco, decisivo il soccorso della dottoressa Milei di Foligno

Redazione

Ciclista in arresto cardiaco, decisivo il soccorso della dottoressa Milei di Foligno

Intervento salvavita su un ciclista, colpito da arresto cardiocircolatorio, eseguito dalla dott.ssa Milei di Foligno
Gio, 23/04/2026 - 10:29

Condividi su:

Intervento salvavita nei confronti di un ciclista, colpito da arresto cardiocircolatorio, eseguito dalla dott.ssa Roberta Milei, infermiera in forza presso la Struttura Complessa di Anestesia e Rianimazione del Presidio Ospedaliero “San Giovanni Battista” di Foligno.

L’episodio risale a domenica scorsa, 19 aprile, quando la dottoressa è intervenuta su uno scenario critico su di un ciclista colpito da arresto cardiocircolatorio su strada. Roberta Milei ha immediatamente attivato la catena del soccorso e intrapreso in prima persona le manovre di rianimazione cardio-polmonare (RCP). L’intervento è risultato decisivo. Nonostante la durata prolungata dell’arresto, l’efficacia e la continuità delle manovre praticate dall’infermiera della Struttura Complessa di Anestesia e Rianimazione, hanno garantito la stabilità necessaria per il successivo trasporto in ospedale.

Al “San Giovanni Battista” il paziente è stato sottoposto a intervento di rivascolarizzazione coronarica da parte dell’equipe di Cardiologia-Emodinamica. Attualmente è ricoverato presso la Rianimazione di Foligno in buone condizioni cliniche e in totale assenza di complicanze neurologiche. “Tale esito clinico positivo è da attribuirsi direttamente alla tempestività e all’eccellenza tecnica del primo soccorso prestato dalla dott.ssa Milei” spiega il direttore della Struttura Complessa di Anestesia e Rianimazione dott. Giammichele Nicoletta.
La Direzione Aziendale ritiene centrale l’attività di formazione nell’ambito dell’emergenza urgenza e ha istituito a Terni, nel 2025, un Centro aziendale avanzato per la formazione in Emergenza Urgenza nell’ambito delle attività del Servizio Formazione e Comunicazione. L’iniziativa di sviluppare ulteriormente questo spazio altamente specializzato fa seguito all’intensa attività formativa del CUF (Centro Unico di Formazione) in Sanità della Regione Umbria, che ha visto l’Azienda Usl Umbria 2 protagonista nella promozione di corsi avanzati di formazione nell’ambito dell’emergenza urgenza per tutti i professionisti del territorio regionale.

Di particolare rilievo l’organizzazione del corso regionale per la formazione abilitante dei medici dell’emergenza territoriale 118 (32 nuovi professionisti formati nel 2025) fino alla promozione di corsi base e corsi avanzati IRC (Italian Resuscitation Council) e AHA (American Heart Association), le principali organizzazioni che definiscono le linee guida per la rianimazione cardiopolmonare (RCP) e l’emergenza cardiovascolare, basate su evidenze scientifiche. A ciò si aggiungono eventi specifici quali il corso sul triage, a Foligno è in programma, il 15 maggio prossimo a Palazzo Trinci, un congresso nazionale, le simulazioni in emergenza urgenza, l’ecografia in urgenza, eventi sulla gestione avanzata delle vie aeree etc.. Sono oltre mille, ogni anno, gli operatori formati dall’Azienda Usl Umbria 2. In questi giorni è stato anche aggiornato e ampliato, con l’ingresso di 17 nuovi professionisti, l’elenco degli istruttori idonei a svolgere docenze nell’ambito dell’emergenza urgenza, a testimonianza di quanto la formazione continua degli operatori sanitari venga considerata fondamentale.

Articoli correlati

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

in Italia

TOP della Settimana

Città di Castello
In bici elettrica con armi e droga, non si ferma all’alt, cade e finisce in ospedale | Arrestato 64enne
Città di Castello
Falso corriere in fuga con 230mila euro di merce, camion con targa contraffatta fermato lungo E45

Nei dintorni

Spoleto

Spoleto, incendio in una casa: nessun ferito, sul posto vigili e polizia

Spoleto

Uccise Stefano Bartoli, in appello riconosciuta seminfermità mentale per Behari: pena ridotta

Assisi

Assisi lancia una summer season piena di eventi: il programma dell’estate 2026

in umbria

gli ultimi pubblicati

Foligno

Ciclista in arresto cardiaco, decisivo il soccorso della dottoressa Milei di Foligno

Città di Castello

Cade dal balcone e resta sospesa nel vuoto, carabiniere fuori servizio salva anziana

Gubbio e Gualdo

Tetto di un’abitazione in fiamme, paura a Palazzetto

Terni

GdF, sequestrati a Terni oltre 2 kg di stupefacenti: una resa da più di 300 mila euro

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!