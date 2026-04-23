Sottile "In 'Palermo di chitarra e coltello' 60 anni di storia siciliana" - Tuttoggi.info

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Sottile “In ‘Palermo di chitarra e coltello’ 60 anni di storia siciliana”

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Sottile “In ‘Palermo di chitarra e coltello’ 60 anni di storia siciliana”

Gio, 23/04/2026 - 21:02

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PALERMO (ITALPRESS) – “Questo libro racconta 60 anni di storia siciliana, 60 anni di giornalismo e anche 60 anni di cronaca nera a Palermo, soprattutto quando Palermo era attraversata da tre guerre di mafia. Io sono stato testimone, ma sono stato anche testimone di un’altra Sicilia, la Sicilia quella degli incanti e dei disincanti, la cosiddetta profonda Sicilia, dove una civiltà, praticamente la civiltà contadina della quale faceva parte mio padre, è stata rasa al suolo dall’arrivo della cosiddetta industrializzazione”. Così Giuseppe Sottile a margine della presentazione del suo libro “Palermo di chitarra e coltello”, che si è svolta all’Oratorio Santa Cita a Palermo. “Palermo è un teatro, un teatro delle evanescenze, e io mi soffermo su questo aspetto particolare – ha aggiunto -, cioè su quelle storie minute che la grande cronaca ha perso per strada, e io ho cercato di recuperarle, cioè di tutti questi picciotti, per esempio, alcuni dei quali non hanno magari mai abbracciato un fucile, una lupara o una pistola, però ragionano con lo stesso linguaggio e gli stessi metodi della grande mafia”.

xd6/sat/mca3

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