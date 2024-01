Municipale, oltre 34mila multe in un anno: 100 al giorno col nuovo autovelox. Scoperto barbiere abusivo - Tuttoggi.info

Il bilancio dell'attività 2023 della polizia municipale di Spoleto. Scoperte due attività ricettive abusive

Oltre 34mila multe elevate in un anno dalla polizia municipale di Spoleto per violazioni al codice della strada, con il nuovo autovelox sulla Flaminia, nel tratto finale della quattro corsie, che al momento registra circa 100 infrazioni al giorno (con operitività 4 ore al giorno). E’ uno degli aspetti che emerge dal bilancio dell’attività dei vigili urbani di Spoleto, guidati dalla comandante Alessandra Pirro.

Ovviamente il controllo della viabilità ed i suoi annessi e connessi sono soltanto uno dei compiti della polizia locale, che si occupa anche di vigilanza del territorio. E proprio nell’ambito degli altri controlli, gli agenti della municipale hanno scoperto nel corso dell’anno appena passato anche un barbiere “abusivo”. L’attività commerciale era gestita da uno straniero ed era stata aperta senza rispettare le previste norme. Inoltre, c’era almeno un lavoratore irregolare, tanto che oltre ai vigili urbani – che hanno elevato una sanzione amministrativa – è intervenuto il personale dell’ispettorato al lavoro. Sull’attività di barbiere irregolare è scattata quindi anche la segnalazione in Procura per le contestazioni penali.

Controlli sono stati svolti anche sulle strutture ricettive: 28 i verbali amministrativi emessi per delle irregolarità, mentre 2 attività sono risultate totalmente abusive.

Per quanto riguarda i controlli sulle strade, la municipale è intervenuta per rilevare 164 incidenti di cui 22 con feriti seri ed un mortale.

Sul fronte delle multe (34.246 le sanzioni al codice della strada contestate), 20.516 sono state emesse per il superamento dei limiti si velocità, 4.271 per il transito in ztl senza permesso, 166 per la sosta su marciapiede, 159 per aver parcheggiato su stalli destinati agli invalidi, 128 per la sosta su passaggi pedonali, altrettante per inosservanza della segnaletica orizzontale. In 67, invece, sono stati fermati alla guida di un veicolo senza revisione, 5 addirittura senza patente e 19 con la patente scaduta. In 27 non avevano l’assicurazione dell’auto, altri 2 sono risultati recidivi a questa violazione. Altre 6.800 multe della municipale hanno riguardato altri tipi di violazione al codice della strada.