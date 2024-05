Truffa alle anziane, arrestata la “postina” della banda

Colpi a Perugia e Corciano, la 41enne campana fermata dalla polizia

E’ stata arrestata la 41enne, campana, con precedenti per rapina. La polizia, dopo aver ricevuto diverse segnalazioni di truffe agli anziani tra Corciano e Perugia, l’ha fermata in auto. Con sé aveva 2.700 euro in contanti e diversi gioielli.

Soldi e preziosi che, come è stato ricostruito, erano stati sottratti a due anziane, una di 94 e una di 84 anni. Era passate a ritirarli dopo che un uomo aveva telefonato alle due vittime, una volta spacciandosi per il cognato e un’altra per il nipote, entrambi dicendosi bisognosi di denaro perché in difficoltà.

Le due vittime hanno riconosciuto la 41enne campana come la “postina” che aveva ritirato soldi e gioielli.

Il gip ha disposto gli arresti domiciliari.