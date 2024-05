Anci Umbria e Regione Umbria: sette incontri sul territorio per presentare il progetto "Help-Desk" - Tuttoggi.info

Appuntamenti rivolti a sindaci, amministratori, segretari comunali e uffici tecnici, finalizzati ad illustrare il nuovo servizio

Sette incontri, organizzati sui territori delle 12 zone sociali, promossi da Anci Umbria e Regione Umbria per la costruzione di un sistema di governance e la realizzazione di interventi a supporto dei Comuni nella progettazione e attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), dei fondi strutturali e degli investimenti europei.

Gli appuntamenti erano rivolti a sindaci, amministratori, segretari comunali e responsabili degli uffici tecnici ed erano finalizzati ad illustrare il nuovo servizio “Help-Desk” attivato dalla Regione a supporto degli enti locali per facilitare – attraverso un pool di esperti in materia legale, edilizia e ambientale – la gestione delle procedure amministrative complesse funzionali all’attuazione degli interventi Pnrr. Nell’occasione sono state illustrate le principali novità introdotte dal D.L. 2 marzo 2024, n. 19, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza”.

Gli esperti impegnati nel progetto “Help-Desk” si occuperanno, in particolare, di offrire assistenza per la rimozione dell’arretrato, la riduzione delle tempistiche procedimentali e l’eliminazione del cosiddetti “colli di bottiglia”, attraverso un supporto alle 18 procedure amministrative complesse, in cui le diverse amministrazioni intervengono per rilasciare atti di assenso o titoli abilitativi necessari alla realizzazione di opere, impianti e infrastrutture strettamente connesse e funzionali alla realizzazione degli investimenti Pnrr.

Gli incontri, che sono stati organizzati da Anci Umbria e Regione Umbria in attuazione del protocollo di intesa sottoscritto a gennaio 2022, si sono tenuti nei giorni scorsi a Perugia (per i Comuni delle zone sociali 2, 3 e 5), Norcia (6), Orvieto (12), Marsciano (4), Foligno (8 e 9), Città di Castello (1 e 7) e Terni (10 e 11).