Tornano le “Olimpiadi di Primo Soccorso per Studenti” della Croce Rossa Italiana - Tuttoggi.info

Sabato 4 maggio, a Spoleto, la fase regionale con la partecipazione di 11 istituti scolastici umbri che simuleranno il primo soccorso

Sabato 4 maggio, la città di Spoleto ospiterà la fase regionale delle “Olimpiadi di Primo Soccorso per Studenti” in cui le squadre di 11 istituti scolastici dell’Umbria si metteranno alla prova con scene simulate di primo soccorso.

Studenti e studentesse del quarto anno della Scuola Secondaria di Secondo Grado, giungeranno a Spoleto dopo mesi di preparazione, durante i quali, coadiuvati dal prezioso dei Comitati Territoriali della CRI Umbria, hanno imparato importanti nozioni utili, non solo per la gara, ma soprattutto nella vita di tutti giorni.

“Siamo entusiasti di poter replicare questa importantissima esperienza anche in Umbria e ringrazio tutti i Comitati della regione che si sono dedicati alla preparazione dei ragazzi e dell’evento – ha dichiarato Paolo Scura, presidente della Comitato Regionale Umbria della Croce Rossa Italiana – Il fatto che gli Istituti Scolastici abbiano aderito in numero maggiore rispetto allo scorso anno, dimostra quanto sia necessaria e fondamentale la diffusione della cultura del Primo Soccorso anche tra le fasce più giovani. Auguro a tutti gli studenti partecipanti di vivere al meglio la gara regionale, ma soprattutto di fare tesoro della formazione che hanno svolto in questi mesi perché, in caso di necessità, potrebbero fare davvero la differenza.”

Gli 11 istituti scolastici umbri che hanno aderito all’iniziativa e hanno partecipato alla formazione con i Volontari della Croce Rossa Italiana sono: l’ Istituto Tecnico “Franchetti Salviani” e l’ Istituto Istruzione Superiore “Patrizi – Baldelli – Cavallotti” di Città di Castello; Liceo Classico “Federico Frezzi-Beata Angela” di Foligno; l’ Istituto di Istruzione Superiore “Raffaele Casimiri” di Gualdo Tadino; il Polo Liceale “Giuseppe Mazzatinti” di Gubbio; il Liceo Scientifico “Galeazzo Alessi”, il Liceo Statale “Assunta Pieralli”, l’ I.T.T.S. “Alessandro Volta” di Perugia; ,’ I.I.S. Tecnico Professionale “Spagna – Campani” di Spoleto; l’ Istituto Istruzione Superiore “Gandhi” di Narni e il Liceo Scientifico “Galileo Galilei” di Terni.

La squadra che risulterà prima classificata parteciperà alla fase nazionale delle Olimpiadi che si terrà a Pisa il 25 maggio, dove si confronterà con le altre squadre provenienti da tutta Italia.

Per tutti i partecipanti il ritrovo è previsto presso la palestra dell’IPSEOASC alberghiero “Giancarlo De Carolis”, dove si svolgerà la plenaria di apertura, quella di chiusura e la cerimonia di premiazione.

I vari punti della città di Spoleto individuati per l’allestimento delle scene simulate sono: Piazza San Domenico, Belvedere Giancarlo Leoncilli Massi, Piazza del Municipio, Giardini pubblici di Piazza Bernardino Campello, Belvedere di via Gattaponi, Piazza del Duomo, Giardini pubblici di Piazza della Signoria, Largo Muzio Clementi, Piazza Pianciani, Parco Chico Mendes. Nei suddetti spazi, l’area interessata dalle attività sarà circoscritta e sarà, altresì, garantita la safety della stessa, attraverso la presenza di dispositivi già installati o allocati per l’occasione (es. mezzi operativi) a salvaguardia delle persone e della loro incolumità.

L’intera attività si svolgerà nell’orario compreso tra le 7:30 e le 19:00 della giornata di Sabato 4 maggio 2024.

Il progetto “Olimpiadi di primo soccorso per studenti” è un’iniziativa nata da un protocollo d’intesa tra Croce Rossa Italiana e il Ministero dell’Istruzione e del Merito che si pone come obbiettivo quello di diffondere la cultura del soccorso negli istituti scolastici, preparando gli studenti ad affrontare una competizione in materia di soccorso. Unitamente alle molteplici attività di formazione verso la popolazione, questo progetto si colloca nell’ambito della strategia 2018 – 2030 della Croce Rossa Italiana, volta a favorire la promozione dell’educazione alla salute e alla sicurezza delle persone.