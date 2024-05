Spacciava eroina e cocaina, straniero arrestato dai Carabinieri di Foligno - Tuttoggi.info

L'uomo è stato condannato alla pena della reclusione di 5 mesi e 20 giorni e 600 euro di multa, a seguito della convalida del GIP

I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Foligno, nel corso di un servizio di controllo del territorio, hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 33enne, di nazionalità tunisina, per l’ipotesi di reato di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari, nel transitare nei pressi del parcheggio del cimitero in via Flaminia Vecchia, hanno notato l’uomo in atteggiamento sospetto e lo hanno sottoposto a perquisizione personale.

Sul soggetto gli operanti hanno ritrovato nascosti due involucri di eroina del peso di 1,2 gr, quattro involucri di cocaina del peso complessivo di 1.5 gr e denaro contante per un importo totale di euro 218 in banconote in vario taglio, ritenuto provento dell’attività illecita.

Al termine delle operazioni l’individuo è stato arrestato per l’ ipotesi di reato accennata e, come disposto successivamente dal Tribunale di Spoleto, lo stesso è stato condannato alla pena della reclusione di 5 mesi e 20 giorni e 600 euro di multa, a seguito della convalida avvenuta il giorno seguente dal Giudice per le Indagini Preliminari.

Il materiale e lo stupefacente rinvenuti sono stati sottoposti a sequestr