Colpisce con lo specchietto passante e scappa, donna denunciata - Tuttoggi.info

Donna denunciata dopo incidente ad Arrone. Vittima raccoglie la calotta dello specchietto caduta dopo l'urto che incastra 57enne

I Carabinieri della Stazione di Arrone hanno denunciato una 35enne di origini straniere per fuga a seguito di sinistro stradale e lesioni personali stradali. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio del 24 aprile, lungo la SS 209 all’altezza di Arrone: una 57enne, mentre camminava sul marciapiede, era stata colpita al braccio dallo specchietto retrovisore di un autoveicolo in transito, il cui conducente non si era poi fermato.

Specchietto unico indizio

La donna si è poi recata al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Terni, dove i sanitari le hanno diagnosticato lievi lesioni per poi dirigersi in caserma per sporgere denuncia. Nel corso della stesura del verbale ha consegnato la calotta dello specchietto del veicolo che, a seguito dell’urto, si era staccata e che aveva raccolto in strada.

Denunciata una donna

Qualche giorno dopo, una pattuglia della Stazione di Arrone, recatasi presso un’abitazione del luogo per un controllo alle armi detenute dal proprietario di casa, ha notato, parcheggiata nel cortile antistante, un’utilitaria priva della calotta dello specchietto destro: i successivi accertamenti hanno consentito di verificare che l’elemento presentato dalla 57enne all’atto della denuncia era proprio quello mancante dall’autoveicolo in questione, in uso alla moglie del proprietario: per la donna è così scattata la denuncia.