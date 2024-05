Investe il figlio di 2 anni facendo retromarcia con l'auto, bimbo grave - Tuttoggi.info

L'uomo non si sarebbe accorto del figlioletto mentre faceva retromarcia, subito è scattata la corsa in ospedale

Si trova ricoverato in codice rosso all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia un bimbo di 2 anni che nel pomeriggio di giovedì è stato investito con l’auto dal proprio padre che faceva retromarcia. A riportare la notizia è il Corriere dell’Umbria in edicola questa mattina con un articolo a firma di Francesca Marruco.

Il grave incidente è avvenuto a Pretola, con protagonista una famiglia straniera in visita ad alcuni familiari in Italia. Stando a quanto poi raccontato al personale del pronto soccorso, l’uomo avrebbe investito il figlioletto facendo retromarcia. Subito accortosi dell’accaduto e sconvolto, ha caricato il bimbo in auto per portarlo in ospedale, mentre un suo familiare ha avvertito il 118 che poi ha preso in cura il piccolo. Il bambino è stato quindi sottoposto a tutti gli accertamenti del caso e ricoverato in ospedale.

(articolo in aggiornamento)