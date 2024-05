Inflazione Terni, scendono i prezzi di frutta e verdura: patate su - Tuttoggi.info

Inflazione, prezzi in ribasso a Terni, Ecco la tabella con tutti i dati. Scendono anche i prezzi dei servizi, ma crescono quelli delle patate

L’inflazione a Terni ad aprile scende leggermente e si attesta a +0,7%, dall’1% di marzo, mantenendosi sempre leggermente più bassa del dato nazionale (+0,9%).

I Servizi statistici del comune di Terni hanno diffuso il bollettino di aprile.

La situazione rispetto ad un anno fa è molto migliorata, l’inflazione a Terni da 8,5 a +0,7. A Terni la situazione inflattiva è migliorata anche rispetto al dato nazionale infatti mentre ad aprile 2023 l’inflazione misurata era più alta, anche se di poco, rispetto alla media nazionale, attualmente è scesa sotto la media nazionale.

Inflazione a Terni, scendono frutta e verdura, ma ‘crescono’ le patate

Il miglioramento è confermato dal fatto che nell’ultimo mese, anche i prodotti alimentari hanno mostrato una seppure leggera flessione dei prezzi. Sempre prendendo in riferimento la situazione di un anno fa ad aprile 2023 l’inflazione per i prodotti Alimentari si attestava a +12,3%, oggi tendenzialmente in diminuzione, è a 2,8%.

Ad aprile scende il prezzo della frutta e della verdura mentre continua a crescere quello delle patate.

Buone notizie anche sul fronte delle bollette. Migliora infatti la situazione delle spese per la casa con il capitolo Abitazione, acqua, elettricità e combustibili che segna -8,3% rispetto ad un anno fa, con le diminuzioni maggiori avute per le bollette dell’energia elettrica e del gas.