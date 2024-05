Salvini: “Nodo di Perugia priorità, a breve segnali concreti” VIDEO

Il ministro delle Infrastrutture conferma l'interesse del Governo alla variante. Al lavoro anche su fermata Medio Etruria e Tre Valli

“Per me il Nodo di Perugia è prioritario. Stiamo ragionando con l’intera squadra di Governo, così come per l’individuazione della fermata dell’Alta velocità”. Lo ha ribadito il ministro delle Infrastrutture, a Foligno insieme alla governatrice Tesei per una manifestazione a sostegno del candidato sindaco della Lega, il primo cittadino uscente Zuccarini.

Salvini ha ribadito come il Nodo di Perugia sia un suo “impegno”. Ed anche a proposito di altri progetti infrastrutturali, come la Tre Valli, ha detto: “Stiamo lavorando su tutto, però io e Donatella ci siamo dati delle priorità”. Ribadendo: “Il Nodo di Perugia per quanto mi riguarda è una priorità e conto che daremo segnali concreti in tempi ravvicinati”.