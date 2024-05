Fallimento Scs, in vendita palazzetto rosa in piazza Pianciani e locali viale stazione - Tuttoggi.info

I dettagli della vendita degli immobili di proprietà del Fallimento della Spoleto Credito e Servizi

La curatela del fallimento della Scs, la Spoleto Credito e Servizi già holding della banca popolare, ha ottenuto il via libera del Tribunale per la vendita di due immobili, il cosiddetto “Palazzetto rosa” che affaccia in piazza Pianciani e i locali per centro estetico e medico in viale Trento e Trieste (viale della stazione).

E’ quanto Tuttoggi apprende dal sito Quimmo, specializzato nella pubblicazione di annunci immobiliari che ha ricevuto il mandato dalla società incaricata della procedura competitiva che parte da un valore minimo totale di 1,5 milioni di euro.

In particolare per il palazzetto rosa la base è di 1.197.000 euro e comprende gli uffici e un alloggio siti tra via Fontesecca e vicolo San Filippo, inserito in un grande complesso storico ristrutturato con affaccio su Piazza Pianciani.

I locali direzionali – si legge nell’annuncio – si sviluppano ai piani terra, primo, secondo e terzo dell’edificio, serviti da vani scale; il bilocale residenziale al piano terzo con annessa soffitta posta al piano quarto sottotetto. La proprietà in vendita include, oltre alla loggia e a un balcone con vista panoramica, anche un piccolo giardino.

A 404.500 euro è invece fissata la partenza economica per la vendita dei locali che affacciano su viale Trento e Trieste (civico 161) e via Cerquiglia (142).

L’immobile fa parte di un agglomerato polifunzionale a tre livelli con corte interna. I locali prevedono reception, ortopedia, riabilitazione, cabina massaggi, solarium, sauna. Centro estetico e medico con cortile privato sul retro.

L’aggiudicazione dei due lotti, oltre a far sperare i soci della fu cooperativa, rappresenterebbe un rilancio in altrettante zone centrali della città del festival. Non è ancora dato sapere quando verrà fissata la vendita di Palazzo Pianciani, nell’omonima piazza, il prestigioso immobile sede storica della Scs.

