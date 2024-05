Lutto ad Amelia e San Benedetto, addio a Giuseppina Esposito - Tuttoggi.info

Giuseppina Esposito lascia il marito e due bimbe. Dolore e lutto in Umbria e nelle Marche. Innumerevoli i messaggi di cordoglio

I Comuni di Amelia e San Benedetto del Tronto sono in lutto per la scomparsa di Giuseppina Esposito, la donna di 34 anni che, nella giornata di ieri 16 maggio, è deceduta in seguito ad una grave malattia. “L’amministrazione comunale si stringe intorno alla famiglia Suatoni per la perdita di Pina – scrive il sindaco di Amelia e presidente della Provincia di Terni, Laura Pernazza – una giovane donna, una mamma. A Luca, suo marito, e alle sue bimbe giunga il cordoglio di tutta la nostra comunità”. La paziente era ricoverata nell’ospedale “Mazzoni” di Ascoli: donna, mamma e moglie che ha lasciato un vuoto incolmabile tra tutti coloro che la conoscevano e nei comuni di Amelia e San Benedetto del Tronto.

Addio a “Pina”, innumerevoli i messaggi di cordoglio

Innumerevoli i messaggi di cordoglio per la morte di “Pina”, sia dall’Umbria che dalle Marche: “Addio angelo”, “Non ci posso credere, una vita spezzata così”, “Ho saputo ora e pensavo che non fossi te tesoro, invece sì: un colpo al cuore stamattina. Mi dispiace tantissimo nel profondo del cuore. Faccio le condoglianze a tutta la famiglia, mi stringo a voi. Ciao dolcezza fai buon viaggio, veglia sulle tue due meraviglie, a tuo marito e la tua famiglia”.

Il funerale di Giuseppina Esposito

Il funerale di Giuseppina Esposito si terrà oggi, venerdì 17 maggio, alle ore 15:30, presso la chiesa Madonna della Speranza di San Benedetto del Tronto. Dopo le esequie, il feretro proseguirà per il cimitero di Ripatransone, dove la salma sarà tumulata.