Morto il maestro Manuel Campus, sabato i funerali - Tuttoggi

La città di Spoleto piange la scomparsa del maestro Manuel Campus, morto all'età di 94 anni. Il ricordo del sindaco Sisti

La città di Spoleto piange la scomparsa del maestro Manuel Campus, morto oggi (venerdì 9 dicembre) all’età di 94 anni. L’artista, nato in Sardegna nel 1928, aveva fatto della sua casa di Bazzano Inferiore un vero e proprio museo-laboratorio, oltre che ritrovo di artisti, promuovendo per anni – ogni estate – il premio internazionale “Mario Campus“, che vedeva la partecipazione sempre di importanti personalità. Tra gli ultimi eventi promossi in città c’era stata, nel 2016, la mostra di pittura “Golgota oggi”, ad Eggi.

“Abbiamo appreso questa mattina della scomparsa del Maestro Manuel Campus, pittore e scultore apprezzato sia in Italia che all’estero. Siamo addolorati perché la sua storia artistica, il successo ottenuto, dalla seconda metà del Novecento, attraverso le sue opere, era, è e sarà per sempre indissolubilmente legato a questo territorio e a Spoleto. Con lui perdiamo un artista creativo, preparato e profondamente innamorato di questa città”. Così il sindaco di Spoleto, Andrea Sisti, ha voluto ricordare l’artista.