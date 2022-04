Morte al Pronto soccorso, disposta l'autopsia | Magistrato apre fascicolo

Nessuna ipotesi di reato individuata sui fatti di mercoledì, quando un uomo si è tolto la vita al pronto soccorso dell'ospedale di Foligno

Disposta un’autopsia sul corpo del 59enne che si è tolto la vita mercoledì pomeriggio al pronto soccorso dell’ospedale di Foligno. Il magistrato intervenuto sul posto ha dato disposizioni per l’esame autoptico che sarà eseguito venerdì 7 aprile, o al massimo i primi giorni della prossima settimana. C’è anche un fascicolo relativo agli atti del decesso, al momento senza alcuna ipotesi di reato.

La dinamica

La dinamica dei fatti, al momento, non appare in dubbio. L’uomo era entrato intorno alle 12 per un sospetto trauma cranico e crisi epilettica. Dopo essere stato sottoposto alle analisi, era stato accomodato in un corridoio, su un lettino, prima di essere ricoverato. Qualche istante, prima che lui estraesse il coltellino che aveva con lui e si tranciasse di netto la giugulare. Il coltellino è stato trovato accanto all’uomo. L’uomo risiedeva nelle Marche. Dalle indagini sembrerebbero emergere fenomeni di depressione.