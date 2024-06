Montone, insediato nuovo Consiglio comunale - Tuttoggi.info

Confermata l’assessora Sara Volpi, il vicesindaco è David Gonfia. Rinaldi: “Energia e passione alla base della nostra giovane e motivata squadra”

Si è riunito ieri pomeriggio (26 giugno), a Montone, il primo Consiglio comunale a seguito delle elezioni comunali. Per l’occasione è stata presentata la giunta che affiancherà il riconfermato sindaco Mirco Rinaldi, con il 90,02% di voti, per i prossimi cinque anni di amministrazione.

A ricoprire il ruolo di vicesindaco sarà David Gonfia, che si occuperà di Cultura, Sport, Commercio, Associazionismo e volontariato, Politiche giovanili, Centro storico, Patrimonio pubblico e società partecipate. Confermata nella squadra l’assessora Sara Volpi con delega alle Politiche sociali, Sicurezza e decoro urbano, Edilizia residenziale pubblica, Politiche comunitarie, Turismo, Semplificazione amministrativa, Innovazione tecnologica e ‘Smart Montone’, Bilancio e programmazione, Scuola e Politiche ambientali. Enrica Zangarelli sarà, invece, la presidente del Consiglio comunale.

“Energia e Passione sono i valori fondanti della nostra giovane e motivata squadra”, ha detto il sindaco Rinaldi nel corso della seduta, dove ha illustrato anche le linee programmatiche di mandato. “Queste caratteristiche sono state e sono tuttora il motore che ci ha spinto a metterci in gioco davanti alla nostra comunità per il mio terzo mandato. Lo splendido risultato ottenuto ci incoraggia, con grande forza, a lavorare insieme per il bene del nostro territorio. Continuerò ad essere il sindaco di tutti, sempre in ascolto dei cittadini, che ringrazio infinitamente per avermi manifestato stima e fiducia. Montone può e deve vincere le sfide che ci attendono nel servizio alla comunità e nel rispetto della storia e delle radici che costituiranno le basi del nostro futuro”.

Il nuovo Consiglio comunale, tra conferme e nuovi volti, è composto per la maggioranza da David Gonfia, Sara Volpi, Enrica Zangarelli, Alberto Tiezzi, Francesco Ercolanelli, Davide Morganti (già consigliere comunale e capogruppo di Energia e Passione) e Francesca Clementi. Per l’opposizione troviamo sugli scranni Elisa Molinari (già consigliere comunale), Walter Bonotto e Alberto Brachini.