Montefalco, la Fuga del Bove compie 50 anni: ecco il libro

Autore del libro sui 50 anni della Fuga del Bove il giornalista Gilberto Scalabrini

Compleanno d’oro per la Fuga del Bove che compie quest’anno 50 anni e la sua storia è stata racchiusa in un elegante libro scritto dal giornalista Gilberto Scalabrini. L’autore raccoglie, in oltre 300 pagine ricche di tante belle foto, testimonianze e aneddoti dei protagonisti di ieri e di oggi.

La presentazione e la mostra

La presentazione del volume avverrà giovedì 4 agosto, alle ore 18:30, nella cornice della chiesa museo di San Francesco, dove è stata allestita anche una mostra che ripercorre a ritroso mezzo secolo di storia. La copertina del libro è una splendida opera del maestro Luigi Frappi, mentre il progetto grafico è del prof. Pierpaolo Ramotto, insegnante di pittura all’Accademia di Firenze.