“Notte di Note”, a Montefalco concerto per il Comitato Chianelli

"Notte di Note", anche tante sorprese tra il cast che parteciperà

E’ in programma prezzo la piazza del Comune di Montefalco il prossimo 11 agosto alle 21.30 il concerto “Notte di Note”, con l’obiettivo di raccogliere fondi per il Comitato per vita “Daniele Chianelli”. L’evento è inserito all’interno dell’Agosto montefalchese e porterà in città diversi cantanti.

Gli ospiti

Già annunciati Antonio Mezzancella, Annalisa Baldi, Marco Bracci, Mark Lanzetta, Giovanni Guidi e Relight Orchestra, oltre a tante altre sorprese. L’ingresso è fissato a 10 euro, con l’obiettivo di raccogliere quanti più fondi possibile per contribuire alla causa del Chianelli.