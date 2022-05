Minaccia capotreno con una bottiglia rotta: passeggero cerca di scappare

Il tentativo di fuga

Il controllore, mentre era intento a raccontare ai poliziotti l’accaduto, ha riconosciuto in lontananza l’autore della minaccia. Alla vista degli agenti, il cittadino straniero ha tentato di darsi alla fuga ma è stato raggiunto e fermato dagli operatori all’interno di una pizzeria. A suo carico sono stati trovati diversi precedenti in materia di stupefacenti, maltrattamenti in famiglia, resistenza a Pubblico Ufficiale, furto e porto di armi ed oggetti atti ad offendere ed è stato sottoposto a controllo dagli operatori. Successivamente è stato accompagnato presso gli uffici del Commissariato di Foligno per una compiuta identificazione e verificare la sua posizione sul territorio nazionale.

La denuncia

Al termine delle attività di rito, il 37enne è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di minaccia aggravata a Pubblico Ufficiale.