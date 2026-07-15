 Mezzo in fiamme sulla Ss75, vigili del fuoco sul posto | Foto - Tuttoggi.info
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Mezzo in fiamme sulla Ss75, vigili del fuoco sul posto | Foto

Sara Fratepietro

Mezzo in fiamme sulla Ss75, vigili del fuoco sul posto | Foto

Mer, 15/07/2026 - 18:34

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Vigili del fuoco in azione intorno alle 18 di mercoledì lungo la Ss75 Centrale Umbra nella zona di Assisi per un mezzo in fiamme. Il veicolo, un furgone, ha preso fuoco mentre viaggiava in direzione Perugia. Sul posto, come detto, sono prontamente giunti i pompieri che hanno domato le fiamme prima che ci potessero essere gravi conseguenze per altri mezzi.

Il furgone interessato dall’incendio è stato completamente distrutto dalle fiamme. Per gli automobilisti che circolavano lungo la superstrada sono stati attimi di apprensione, con conseguenti rallentamenti per consentire l’opera dei mezzi di soccorso. La situazione sta tornando alla normalità.

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