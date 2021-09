Mercoledì arrivano 3.400 dosi di Moderna per giovani e under 60

I furgoni con il vaccino arriveranno all'ospedale di Perugia, dove saranno poi smistate ai punti vaccinali

Arriveranno mercoledì all’ospedale di Perugia 3.400 dosi di vaccino Moderna. Trasportate con i furgoni SDA, corriere di Poste Italiane, in collaborazione con l’Esercito Italiano, le dosi di vaccino (destinato agli under 60 e molto utilizzato per i giovani) saranno poi conservate in ospedale di Perugia, che le smisterà nei vari punti vaccinali.

Da lunedì in Umbria è inizia la somministrazione della terza dose alle persone estremamente vulnerabili. Al punto vaccinale interno all’ospedale, dove si proseguirà le vaccinazioni in ambiente “protetto”, sono previste, anche con i pazienti interessati dalla terza dose, circa 150 inoculazioni al giorno.