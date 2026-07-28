Mercatello di Castel Ritaldi, La Taberna conquista il pubblico: tra brace, tradizione e accoglienza - Tuttoggi.info

Ha aperto da pochi mesi, ma si è già ritagliata uno spazio importante nel panorama della ristorazione del territorio. La Taberna Restaurant, in via degli Olivi 1 a Mercatello di Castel Ritaldi, si presenta come un locale che mette insieme cucina umbra, brace e cocktail, con una proposta costruita intorno alla qualità, all’atmosfera e a un’identità precisa.

Sul sito ufficiale il locale si definisce infatti “Cucina Umbra, Brace e Cocktail”, con apertura a cena e possibilità di pranzare su prenotazione. Una formula che punta a offrire un’esperienza completa, capace di accompagnare il cliente dalla tavola all’accoglienza, fino al momento dell’aperitivo e del dopocena.

Dietro questo progetto c’è Enrico Bovolenta, titolare di origini venete che ha scelto di cambiare vita e di legarsi all’Umbria. Nei contenuti diffusi sui social, la sua storia viene raccontata con parole semplici ma efficaci: “Veneto di nascita, umbro per scelta”.

Un’espressione che riassume il senso di un trasferimento non soltanto professionale, ma anche personale, nato dall’innamoramento per il territorio umbro e dalla volontà di costruire proprio qui una nuova avventura imprenditoriale.

Con lui c’è lo chef Daniele Gregianin, figura centrale del progetto gastronomico. Enrico lo presenta come il cuore della cucina, sottolineandone l’esperienza e la scelta condivisa di trasferirsi per vivere e lavorare in Umbria.

È da questo incontro, tra radici venete e ispirazione umbra, che prende forma La Taberna: un locale che non si limita a servire piatti, ma prova a raccontare un’idea di ristorazione fatta di materia prima, tecnica, passione e calore umano.

Tutto è iniziato il 22 marzo 2026, data di apertura del locale. In un periodo relativamente breve, La Taberna ha saputo attirare curiosità, generare passaparola e raccogliere un riscontro online molto favorevole, con commenti pubblici positivi e numerosi giudizi con il massimo punteggio condivisi attraverso i canali digitali del ristorante.

A colpire è soprattutto la filosofia della cucina. La Taberna punta con decisione sulle specialità umbre, sulla valorizzazione del territorio e su una proposta gastronomica concreta e identitaria.

La brace, sempre accesa, è uno degli elementi distintivi del ristorante. Il fuoco diventa parte integrante dell’esperienza, richiamando i profumi, i tempi e la convivialità della cucina tradizionale. Intorno alla brace si sviluppa una proposta pensata per chi cerca gusto autentico, qualità e rispetto delle materie prime.

Il menu, però, non è concepito come qualcosa di fisso e immutabile. Al contrario, è in continua evoluzione e segue il naturale alternarsi delle stagioni, la disponibilità dei prodotti e l’arrivo delle primizie.

Una scelta precisa, che permette allo chef Daniele Gregianin di lavorare gli ingredienti nel momento in cui possono esprimere al meglio freschezza, sapore e qualità. Le specialità umbre restano il punto di partenza, ma vengono reinterpretate con sensibilità contemporanea, lasciando spazio alla creatività e alla ricerca.

La cucina della tradizione viene così proposta senza rigidità, con un approccio capace di rispettare le radici del territorio e, allo stesso tempo, di offrire ogni volta qualcosa di nuovo. Il cliente può quindi trovare una proposta differente nel corso dell’anno, costruita sulla stagionalità e sulla selezione quotidiana delle materie prime.

Non manca un tocco personale e contemporaneo. La Taberna non è soltanto cucina tipica umbra, ma anche attenzione all’atmosfera, alla cura dei dettagli e a una proposta più ampia che comprende cocktail e momenti dedicati all’aperitivo e al dopocena.

È il segno di un ristorante che prova a tenere insieme l’anima della trattoria e quella di un locale moderno, nel quale fermarsi per vivere una serata completa: dall’aperitivo alla cena, fino a un cocktail da gustare dopo il pasto.

A rendere ancora più evidente il carattere del progetto è proprio Enrico Bovolenta, che racconta La Taberna come un luogo da vivere prima ancora che da visitare. La sua presenza contribuisce a costruire un rapporto diretto con gli ospiti e a trasmettere il valore di una scelta imprenditoriale nata dalla passione per l’Umbria.

La sensazione è che, in pochi mesi, La Taberna sia riuscita a fare ciò che non sempre riesce a una nuova apertura: costruire un’identità riconoscibile.

Merito certamente della cucina, della brace sempre accesa e della ricerca sulle materie prime, ma anche della decisione di investire in un borgo e in un territorio che continuano a offrire spazi, bellezza e opportunità a chi sceglie di scommetterci davvero.

Per i più romantici c’è la possibilità di prenotare la sala privata e cenare a lume di candela, coccolati dal buon cibo, buon bere e buona musica

E così il “gioiello umbro” di Enrico Bovolenta, nato da un trasferimento e da una scelta di vita condivisa con lo chef Daniele Gregianin, si sta trasformando in una realtà già capace di farsi conoscere ben oltre i confini locali.