Premio Nobel per la Pace alle bambine e ai bambini di Gaza: ad Assisi Rifondazione lancia un odg - Tuttoggi.info

Il Circolo “Peppino Impastato” di Assisi di Rifondazione Comunista propone al consiglio comunale di Assisi l’approvazione di un ordine del giorno a sostegno dell’appello per l’assegnazione del Premio Nobel per la Pace alle bambine e ai bambini di Gaza. Si tratta di una proposta lanciata su Avvenire dal professor Eugenio Mazzarella che ha già raccolto oltre 4.000 adesioni.

“Un appello che riteniamo particolarmente significativo e che merita di essere raccolto anche dalla nostra città, per la sua storia e per il messaggio universale di pace che Assisi rappresenta”, spiegano da Rifondazione, secondo cui “Le bambine e i bambini di Gaza possono diventare il simbolo di tutti i bambini vittime delle guerre. Bambini uccisi, feriti, affamati, costretti a fuggire, privati della propria casa, della scuola, degli affetti e della possibilità di immaginare un futuro. Sostenere questa candidatura significa dunque non dimenticare nessuna delle bambine e dei bambini che, in ogni parte del mondo, pagano il prezzo di guerre che non hanno scelto e che non possono comprendere”. Per il Prc “Assisi, città di San Francesco, luogo riconosciuto in tutto il mondo come simbolo di pace, dialogo e fraternità” non può mancare di far sentire il suo sostegno, “e per questo chiediamo a tutte le forze politiche presenti nel Consiglio Comunale di confrontarsi sull’odg e di sostenerlo, affinché anche Assisi possa dare il proprio contributo a questa iniziativa”.